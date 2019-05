L'industrie française veut que la prochaine Commission favorise "l'émergence de leaders industriels"

"Nos grands concurrents ont décidé que l'industrie faisait partie de leur stratégie", a observé le président de France Industrie, Philippe Varin, en référence à la Chine et aux États-Unis.

Lors d'une conférence de presse donnée au cercle de l'union interalliée ce jeudi, M. Varin a expliqué que

Deux structures ont déjà été mises en place pour préparer la future commission. Les travaux de la high level industry roundtable 2030 et du forum stratégique doivent se terminer en juin prochain. Ils devraient être posés sur la table pour la future commission et le futur conseil européen".

Les représentants de France industrie ont particulièrement mis l'accent sur l'importance de se concentrer sur plusieurs chaînes de valeur stratégique en particulier.

"Le but est de former des réseaux d'acteurs stratégiques d'activités avec trois paramètres : les entreprises, les secteurs et la géographie".