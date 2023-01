La zone euro a résisté aux conséquences de la guerre en Ukraine, le PIB à +3,5% en 2022

Quand je me compare, je me console. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance du PIB dans la zone euro a atteint, selon Eurostat, 3,5%, un chiffre supérieur à celui de la Chine (3%) et des Etats-Unis (2,1%).

Et, décidemment, les pronostics des analystes sont souvent déjoués ces derniers mois. En effet si la croissance du PIB au quatrième trimestre marque un net ralentissement par rapport au 0,3% du troisième trimestre, c'est toujours mieux que la contraction attendue par les observateurs.

Un quatrième trimestre en retrait

Dans l'ensemble, l'activité économique européenne semble bien résister aux conséquences négatives de la guerre en Ukraine. Elle profite notamment de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et de la réouverture récente de l'économie chinoise.

En France, la croissance qui a atteint 2,6% en 2022, a fortement ralenti à 0,1% au quatrième trimestre, affaiblie par une consommation des ménages directement affectée par l'envolée des prix. L'économie autrichienne, pour les mêmes raisons a subi un coup d'arrêt au quatrième trimestre 2022 après trois trimestres d'expansion. Le PIB a reculé de 0,7% sur la période d'octobre à décembre.

L'Italie a vu son produit intérieur brut (PIB) reculer de 0,1% au quatrième trimestre de 2022 par rapport au précédent, plombé par l'inflation record et la crise de l'énergie, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques (Istat). Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance économique de l'Italie a cependant atteint 3,9%, dépassant la prévision du gouvernement qui avait tablé sur 3,7% et confirmant celle de la Banque d'Italie.

Le Portugal tire la croissance

Le Portugal tire en partie la croissance avec une augmentation de 6,7% en 2022, la plus élevée en 35 ans. Au quatrième trimestre de l'an dernier, l'économie portugaise a progressé de 0,2% alors que la Commission européenne tablait sur un recul de 0,1%. Dans les prévisions d'automne de Bruxelles, le Portugal devait afficher une croissance annuelle de 6,6%, la deuxième la plus élevée de l'Union européenne derrière l'Irlande.