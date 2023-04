Les Pays-Bas débloquent 28 milliards d'euros pour lutter contre le dérèglement climatique

Les Pays-Bas sortent l'artillerie lourde : 28 milliards d'euros pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO2 de 55%, voire 60%, d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990.

Les mesures présentées par le gouvernement comprennent des initiatives en matière d'énergie propre et de véhicules électriques. « Il est inévitable que notre pays, notre paysage et notre économie vont changer », a commenté Rob Jetten, ministre du Climat et de l'Energie, lors d'une conférence de presse à La Haye.

Pas moins de 120 mesures

« Nous œuvrons pour parvenir en 2050 à une économie circulaire neutre en carbone », a-t-il relevé. « Pour cela, nous devons nous débarrasser vraiment des énergies fossiles et nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre », a poursuivi le responsable.

Il a présenté pas moins de 120 mesures, dont la fermeture d'ici 2035 de toutes les centrales électriques fonctionnant au gaz et au charbon, des subventions à l'achat de véhicules électriques d'occasion ou encore une enveloppe de 65 millions d'euros consacrée au financement de la recherche pour la construction de centrales nucléaires de moindre taille. Les autorités avaient déjà annoncé la construction de deux centrales nucléaires dans le sud du pays d'ici 2035.

« Nous n'avons pas à être soumis au chantage de mecs comme Poutine »

D'après le ministre, la hausse probable des cours du pétrole dans les prochaines années va inciter les automobilistes à opter pour des moyens de transport électriques. Par conséquent, le gouvernement a prévu 600 millions d'euros pour subventionner l'achat de véhicules électriques d'occasion. Et aussi d'augmenter le nombre de sites de recharge des batteries.

« En travaillant d'arrache-pied pour créer nos propres sources d'énergies renouvelables, nous pourrons faire en sorte d'être moins dépendants des énergies fossiles de régimes douteux », a-t-il estimé. « Nous n'avons pas à être soumis au chantage de mecs comme Poutine ».

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol montre l'exemple

L'aéroport d'Amsterdam-Schiphol avait déjà ouvert la voie en annonçant l'interdiction prochaine des vols de nuit et des jets privés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores. « La seule voie à suivre est de devenir plus silencieux et plus propre, plus rapidement », a déclaré le PDG du groupe Royal Schiphol, Ruud Sondag, dans un communiqué. « Pendant trop longtemps, nous n'avons pensé qu'à la croissance et trop peu au prix à payer », a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas ont déclaré en juin 2022 qu'ils réduiraient les vols à Schiphol à 440.000 par an d'ici 2024, contre un niveau pré-Covid de 500.000, pour limiter la pollution sonore et les émissions. Un plan qui a été retoqué par un tribunal après la plainte de compagnies aériennes. L'annonce néerlandaise intervient après l'adoption formelle mardi par les Etats membres de l'Union européenne de l'ambitieuse réforme de leur marché carbone, votée la semaine précédente par les eurodéputés, un ultime feu vert qui ouvre la voie à l'entrée en vigueur de ce pilier du plan climat européen.