Nucléaire : les Pays-Bas vont construire deux nouvelles centrales

La crise énergétique et la nécessité d'accélérer la transition énergétique donnent des ailes au nucléaire en Europe. Après la décision de la Pologne de basculer dans l'énergie nucléaire, celle de l'Allemagne et de la Belgique de prolonger les réacteurs encore en activité, les Pays-Bas ont annoncé vendredi qu'ils allaient construire deux nouvelles centrales nucléaires près de la ville de Borssele dans le sud du pays, qui accueille déjà est la seule centrale nucléaire des Pays-Bas, datant de 1973. Selon le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, ces deux nouvelles centrales devraient être achevées d'ici à 2035 et fournir jusqu'à 13% des besoins en électricité du pays.

« En ajoutant le nucléaire à notre bouquet énergétique, nous réduirons les émissions de dioxyde de carbone liées à la production d'électricité et nous nous rendrons moins dépendants des pays d'où proviennent ces combustibles fossiles », a déclaré Mark Rutte, en précisant par ailleurs que le gouvernement avait décidé de reconstituer entièrement les réserves de gaz nationales pour l'hiver prochain.

« La guerre en Ukraine et la situation actuelle sur les marchés de l'énergie pourraient durer un certain temps », a-t-il indiqué.

Pour le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, « toutes les nations en Europe reviendront un jour à l'énergie nucléaire », a-t-il déclaré vendredi lors de la visite de la centrale nucléaire de Penly en Normandie en compagnie du nouveau PDG d'EDF, Luc Rémont.

En Finlande, le réacteur EPR d'Olkiluoto a été de nouveau reportée

En attendant, le nucléaire ne va pas aider la Finlande à passer l'hiver. La mise en service normal du réacteur nucléaire EPR d'Olkiluoto a été de nouveau reportée, à février cette fois, a annoncé vendredi TVO l'opérateur finlandais de la centrale, déjà confronté à 13 ans de retard sur le calendrier initial. Ceci en raison des dommages détectés en octobre dans les pompes d'alimentation en eau du réacteur.

« Il y a toujours des incertitudes sur ce calendrier », précise l'opérateur de la centrale située dans le sud-ouest de la Finlande, qui compte deux autres réacteurs déjà en activité.

L'enquête sur la cause des problèmes de pompes « se poursuit », souligne TVO. Ce nouveau retard est une mauvaise nouvelle pour le système électrique finlandais et d'Europe du Nord, qui comptait sur le plus puissant réacteur d'Europe (1.600 mégawatts) pour faire face à des risques de pénuries d'électricité pendant l'hiver.

Conséquence de la guerre en Ukraine, la Finlande doit se passer des importations d'électricité de son voisin russe et la Suède voisine connaît aussi des problèmes de disponibilité de son parc nucléaire. Le réacteur OL3 avait été mis en marche au début de l'année et était parvenu à sa pleine puissance pour la première fois le 30 septembre, dans le cadre des essais réalisés pour atteindre sa mise en service normal.

A lui seul, il fournit environ 20% de l'électricité consommée en Finlande. Si on y ajoute les deux réacteurs existants Olkiluoto 1 et 2, on arrive à 40%.