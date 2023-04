Un nouveau câble sous-marin électrique va relier le Royaume-Uni et les Pays-Bas

« LionLink ». Voici le nom de la nouvelle connexion entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué ce lundi 24 avril. Elle sera développée par le gestionnaire du réseau électrique National Grid et le néerlandais TenneT et « sera opérationnelle au début des années 2030 », est-il précisé.

Contrairement à un câble classique, le nouveau projet reliera les deux pays et « simultanément des parcs éoliens offshore au cœur de la mer du Nord ». Ce n'est que le deuxième projet de ce type au monde, selon le communiqué. Il sera par ailleurs quatre fois plus puissant que la première connexion de ce type, construite entre l'Allemagne et le Danemark, a encore fait valoir le gouvernement britannique. Sa capacité sera ainsi de 1,8 gigawatt.

Interconnexion clé pour la souveraineté énergétique

Cette annonce intervient en plein sommet réunissant neuf pays d'Europe en Belgique, dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ainsi que la France, ce lundi. L'objectif de cette rencontre est de sceller leur ambition commune de décupler leurs capacités d'éoliennes en mer du Nord.

« Avec les liens solides que nous entretenons avec nos voisins du nord de l'Europe réunis aujourd'hui lors du sommet de la mer du Nord », le Royaume-Uni compte « envoyer un signal fort à la Russie de Poutine que l'époque de sa domination sur les marchés mondiaux de l'électricité est bel et bien révolue », selon le ministre britannique de l'Énergie Grant Shapps, cité dans le communiqué.

Ce type d'interconnexions est décisif afin de garantir la souveraineté énergétique des pays, particulièrement depuis que les livraisons de gaz russe vers les Vingt Sept ont largement diminué dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais aussi pour la transition énergétique.

Un autre projet XXL en cours

Le Royaume-Uni compte actuellement six liaisons électriques avec le continent. Trois avec la France et une avec les Pays-Bas, la Belgique et la Norvège, dernière en date grâce à l'installation depuis octobre 2021 d'un câble électrique sous-marin de quelque 720 kilomètres.

D'autres projets sont actuellement en cours, notamment celui d'un câble électrique géant entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce projet, appelé NeuConnect, est inédit de par son ampleur : 725 km de long, 1,4 gigawatt d'électricité acheminé dans les deux sens, soit l'équivalent des besoins de 1,5 million de foyers. Ce sera la première fois que les deux pays seront reliés, par un câble électrique sous-marin traversant les eaux allemandes, néerlandaises et britanniques. Ce projet titanesque va mobiliser quelque 2,8 milliards d'euros et devrait voir le jour en 2028.

Tous ne voient par contre pas le jour. En mars dernier, la Norvège en a rejeté un d'interconnexion électrique avec l'Écosse, sur fond de débat sur l'autonomie énergétique du pays et sur la pertinence d'exporter de l'électricité. Le ministère norvégien du Pétrole et de l'Energie a motivé son refus de ce projet, baptisé NorthConnect, par la nécessité de satisfaire aux besoins énergétiques de son pays à des prix compétitifs.

« Après les deux derniers câbles vers l'étranger (Allemagne et Royaume-Uni, ndlr), l'expérience montre que l'on ne devrait pas ouvrir la voie à des exportations supplémentaires », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)