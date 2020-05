Madrid retrouve le cinéma... en voiture

Le soleil se couche sur un parking décoré façon années 1950 et annonce la séance d'ouverture. Un ballet de voitures se gare sous la direction des employés qui contrôlent le respect des distances de sécurité. A Madrid comme aux quatre coins du globe, les cinéma drive-in sont revenus à la mode depuis que les salles de cinéma ont fermé à cause de la pandémie, offrant une sortie sécurisée durant le confinement.

Deux jours après que la capitale espagnole a commencé à sortir d'un des confinements les plus strictes au monde, le Madrid Race a rouvert ses portes en projetant la comédie musicale "Grease" (1978).

Pour ce lieu, la pandémie et les restrictions sanitaires ont ouvert tout un champ de nouvelles opportunités.

"On a déjà programmé sept concerts et nous allons faire du théâtre, des messes, de la comédie, un peu de tout", se félicite la gérante.

La nuit tombée, les lumières s'allument sur le camion-restaurant en métal chromé qui vend des seaux de pop-corn, tandis que la bière coule à flot au bar, le tout servi avec gants et visière par le personnel.

"On était déjà venus il y a quelques années, on a aimé et on s'est dit que ce serait une option sûre", explique Belen Perez, 22 ans, venu avec sa colocataire en sortant de son école de professorat.