Coronavirus : les usines d'Airbus redémarrent en France et en Espagne (progressivement)

Après quatre jours de suspension le temps de mettre en conformité les postes de travail avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, mais aussi de nettoyage et d'auto-distanciation, la production d'Airbus en France et en Espagne redémarre comme prévu ce lundi de manière partielle.

"Airbus a effectué avec le soutien de ses partenaires sociaux d'importants travaux visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés, tout en assurant la continuité de ses activités", a indiqué le constructeur.

Ne seront ouverts que les postes de travail en totale conformité avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, de nettoyage et d'auto-distanciation, précise Airbus.

L'usine chinoise complètement opérationnelle

Airbus emploie 48.000 salariés en France et 2.700 personnes en Espagne.

"Des mesures similaires sont appliquées à tous les autres sites du groupe dans le monde (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis)à sans interruption totale des activités", a poursuivi l'avionneur.

Après avoir été suspendue, la chaîne d'assemblage final de Tianjin en Chine a repris ses activités en février et est "désormais parfaitement opérationnelle".

La semaine dernière, les syndicats demandaient de suspendre complètement la production. Pour la chaîne de fournisseurs, cette reprise d'activité est un signal fort.

"Le redémarrage du système ca sécuriser la production à moyen terme. L'aéronautique est une industrie complexe. On ne peut pas l'arrêter comme ça et la refaire repartir en appuyant sur un bouton", indique-t-on en interne chez Airbus.

Report et annulations de commandes

Il n'empêche, si des compagnies prennent encore livraison des avions qui viennent d'être construits, les demandes de reports de livraisons, voire d'annulations de commandes se multiplient. Surtout sur les gros-porteurs. Si pendant la crise de 2008-2009, Airbus avait pu remplacer les livraisons reportées par certaines compagnies en anticipant celles des compagnies (se situant dans des zones moins touchées par la crise) qui souhaitaient au contraire recevoir leurs avions plus tôt, l'avionneur doit aujourd'hui faire face à des clients touchés durement à l'échelle de la planète. De fortes baisses de cadences de production sont ainsi attendues par les experts au deuxième semestre sur les avions long-courriers. Sur les avions court et moyen-courriers, les prévisions de livraisons seront forcément réduites et toucheront également 2021.

Trente milliards d'euros de liquidités

L'avionneur européen a annoncé lundi une série de mesures pour renforcer ses liquidités et son bilan face à cette crise: une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros en plus de la facilité de crédit renouvelable existante ; le retrait de la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action soit une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros ; et la suspension du financement volontaire des retraites complémentaires.

"Grâce à ces décisions, l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux besoins de trésorerie supplémentaires liés au Covid-19", a déclaré l'avionneur, qui indique disposer d'environ 30 milliards d'euros de liquidités.

Don de masques

Par ailleurs, Airbus a "fait don de plusieurs milliers de masques aux hôpitaux et aux services publics européens et a commencé à utiliser ses avions test pour acheminer de plus grandes quantités de Chine", selon la même source.