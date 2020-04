En Espagne, le travail reprend partiellement, le nombre de morts baisse

Une partie des Espagnols ont repris le travail lundi après deux semaines "d'hibernation", alors que le bilan quotidien de la pandémie a baissé à 517 morts et le nombre de nouveaux cas a atteint un plus bas depuis le 20 mars, selon le ministère de la Santé. Dans les gares, la police et des volontaires ont commencé à distribuer dix millions de masques pour les employés, essentiellement ceux de l'industrie et de la construction, qui ont repris le travail lundi.

Depuis deux semaines, seules les activités essentielles, comme l'alimentation, la santé et l'énergie étaient autorisées, afin de donner un coup de frein à la contagion dans le deuxième pays européen le plus endeuillé après l'Italie, avec 17.489 morts recensés lundi. Celle-ci a ralenti avec 3.477 nouveaux cas détectés en un jour, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars. Le nombre de patients qui ont quitté l'hôpital s'élève à 64.727, sur un total de 169.496 cas détectés et les hôpitaux un temps débordés commencent à souffler un peu.

Les restrictions de circulation maintenues

Mais les 46,6 millions d'Espagnols restent soumis à un confinement des plus stricts.

"Le déplacement vers le lieu de travail ne peut s'effectuer que lorsqu'il est autorisé et que le télétravail est impossible", a rappelé lundi le ministre de la Santé Salvador Illa.

Les autres ne peuvent sortir que pour s'acheter à manger, aller à la pharmacie ou promener brièvement leur chien.

Les autorités de santé estiment que le pic de la crise a été dépassé, depuis les 950 morts enregistrés le 2 avril, mais le confinement reste en vigueur au moins jusqu'au 25 avril inclus.

"Nous n'avons commencé aucune phase de désescalade, nous n'avons pas mis fin aux restrictions de circulation des personnes", a insisté le ministre de la Santé.

L'augmentation du trafic de voyageurs est ainsi restée très réduite à Madrid où le métro a enregistré lundi matin une hausse de 34% de passagers par rapport à la semaine précédente, mais 86% de moins qu'il y a un an. Les entreprises qui rouvrent leurs portes lundi doivent mettre en place des mesures sanitaires.

Les Espagnols encore "loin de la victoire" contre le virus

Même si l'économie n'a été mise à l'arrêt que pendant deux semaines, le président de la confédération patronale CEOE, Antonio Garamendi, a prévenu que le coût de la pandémie serait lourd.

"Beaucoup d'entreprise vont disparaître à cause de cette crise économique, parce qu'elles ne tiendront pas le coup", a-t-il déclaré au journal en ligne El Confidencial.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a déjà averti dimanche les Espagnols qu'ils étaient encore "loin de la victoire" contre le Covid-19 et du jour où ils pourraient reprendre une vie normale.