Merkel s'oppose aux nouveaux objectifs climatiques de l'UE, Greenpeace ne décolère pas

Angela Merkel, lors de son entretien à la télévision sur la chaîne ARD, le 26 août 2018. (Crédits : Hannibal Hanschke)

Alors qu'elle avoue la part de responsabilité de l'Allemagne dans le changement climatique, et carrément au passage, l'échec de la transition énergétique dans son pays, Angela Merkel s’est pourtant exprimée à la télé pour s'opposer aux objectifs climatiques plus ambitieux proposés par l'Union européenne qui cherche à trouver une solution face à un changement climatique de plus en plus rapide. Un article de notre partenaire Euractiv.