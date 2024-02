Portugal  : après une croissance solide lors du dernier trimestre 2023, le PIB en hausse de 2,3% sur l'année

Le Portugal est l'un des bons élèves de l'Europe. Sur l'ensemble de l'année dernière, le pays ibérique a affiché une croissance économique de 2,3%. En variation trimestrielle, la hausse de PIB observée entre octobre et décembre intervient après un recul de 0,2% entre juillet et septembre.

Cette embellie s'explique par une demande intérieure plus forte (+1,1% au 4e trimestre contre +0,7% au 3e) et, surtout, par une reprise des exportations qui ont progressé de 3,6% après une chute de 1,5%, a précisé l'Institut national des statistiques (Ine). Sur l'ensemble de l'année 2023, le PIB a progressé de 2,3% après une hausse de 6,8% en 2022, qui était alors la plus forte croissance depuis 1987. Les exportations ont ainsi connu un net coup de frein, en passant d'une croissance de 17,4% en 2022 à une hausse de 4,2% l'an dernier.

La croissance a été portée par le secteur du tourisme. Le secteur de l'hôtellerie a réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros, en hausse de 20,1% par rapport à l'année précédente. Cette tendance se vérifie également dans les aéroports portugais qui ont enregistré l'année dernière une hausse du nombre de passagers de 18,9% par rapport à 2022, soit quelque 67,5 millions de voyageurs, selon l'Ine. En 2022, le tourisme représentait près de 15% du PIB national, est l'un des moteurs de l'économie portugaise.

Pour 2024, la prévision de croissance est de 1,2%

Le gouvernement portugais tablait à l'automne sur un PIB en hausse de 2,2% en 2023, puis de 1,5% cette année, mais, à la mi-décembre, la Banque du Portugal avait revu en baisse sa prévision de croissance pour 2024, à 1,2%. Dans un autre communiqué, l'office statistique a annoncé que le taux d'inflation a continué de ralentir en février, à 2,1% contre 1,9% en janvier. Par ailleurs, le taux de chômage est resté stable en janvier, à 6,5%, par rapport au mois de décembre.

C'est dans ce contexte que le pays tiendra le 10 mars prochain des élections législatives anticipées, provoquées par la démission début novembre du Premier ministre socialiste Antonio Costa, éclaboussé par une affaire de trafic d'influence. Selon l'agrégateur de sondages de la Radio Renascença, l'opposition de centre droit apparaît en tête des intentions de vote (31,1%), devant le Parti socialiste (27,6%) et le parti d'extrême droite Chega (18,1%).

Des manifestations pour dénoncer la crise du logement

A l'approche du scrutin, des milliers de personnes ont manifesté fin janvier dans une vingtaine de villes du Portugal pour dénoncer la crise du logement et réclamer des solutions. Pour rappel, entre 2012 et 2021, le coût du logement a progressé de 78% au Portugal, contre 35% dans l'ensemble de l'Union européenne, selon une étude de la Fondation portugaise Francisco Manuel dos Santos. Une flambée des prix, qui a aussi ricoché sur les loyers. Au deuxième trimestre 2023, le loyer médian a encore bondi de 11% en glissement annuel, d'après des données officielles publiées la semaine dernière. Fin janvier, les manifestants ont donc répondu à l'appel de plusieurs associations dans le cadre d'une troisième grande journée de mobilisation depuis moins d'un an pour défendre le droit au logement pour tous.

Le gouvernement socialiste s'est pourtant attaqué au problème avec l'adoption l'année dernière de mesures comme la fin de l'exonération fiscale aux retraités étrangers. Créée en 2009 pour les étrangers vivant au moins la moitié de l'année au Portugal, cette exonération accordée pendant dix ans était totale jusqu'en 2020. À partir de cette date, les nouveaux arrivants bénéficiaient d'un taux d'imposition réduit de 10%. Mais si cette mesure a bénéficié à l'économie portugaise, elle est aussi régulièrement citée parmi les facteurs expliquant la flambée des prix de l'immobilier, à l'image des « visas dorés» accordés à de riches investisseurs de pays en dehors de l'Union européenne ou encore du régime fiscal visant à attirer des « nomades numériques ».

L'exécutif prévoyait également des mesures pour favoriser le marché de la location et la construction de nouveaux logements sociaux comme des taux réduit pendant deux ans pour les emprunteurs. Mais la situation s'est encore aggravée ces derniers mois contraignant de nombreuses familles à quitter les centres-villes, selon les associations.

(Avec AFP)