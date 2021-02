Pour Mario Draghi, l'urgence est de relancer l'économie italienne

Mario Draghi sort du palais présidentiel vendredi à Rome après avoir accepté la proposition du président italien Sergio Mattarella de former et diriger le futur gouvernement. (Crédits : Reuters)

Bénéficiant d'un large soutien politique et populaire, le nouveau chef du gouvernement Mario Draghi, appelé à la rescousse pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, est confronté à de nombreux défis. Le plus important est celui de la reprise économique, le pays ayant connu en 2020 la plus importante chute de PIB de la zone euro.