Aide militaire à l'Ukraine : le Danemark prévoit plus 8 milliards d'euros jusqu'à 2028

Le gouvernement danois va augmenter son aide militaire à l'Ukraine de 4,4 milliards de couronnes (590 millions d'euros), pour un total de 64,8 milliards de couronnes d'aides (8,69 milliards d'euros) d'ici 2028, a annoncé jeudi son ministère de la Défense. Munitions d'artillerie, systèmes de missiles Harpoon, chars, drones et défense anti-aérienne font également partie de l'aide militaire octroyée par le pays scandinave.

« Depuis le début de la guerre, le Danemark est l'un des pays donateurs les plus actifs. Nous devons continuer ainsi, et c'est pourquoi je me réjouis qu'une large majorité des partis du Folketing (parlement danois, ndlr) nous soutienne en ajoutant 4,4 milliards supplémentaires » au fonds pour l'Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, cité dans un communiqué.

Le quatrième plus grand donateur d'aide militaire

Le Danemark, un des plus fidèles alliés de l'Ukraine, a conclu fin février un accord de sécurité de dix ans avec Kiev, dans la foulée d'accords similaires signés par Berlin, Londres et Paris. Il est le quatrième plus grand donateur d'aide militaire à ce pays depuis l'invasion russe, selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale, basé en Allemagne. Le premier étant les Etats-Unis avec 42 milliards d'euros entre janvier 2022 et janvier 2024, suivi de l'Allemagne avec 17,7 milliards d'euros puis du Royaume-Uni (9,1 milliards d'euros).

Cette annonce du pays scandinave intervient, qui plus est, au lendemain d'une loi promulguée par le président Joe Biden, après des mois de débats au Congrès américain, qui prévoit 61 milliards de dollars d'aide militaire et économique pour Kiev.

En effet, l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, qui s'est essoufflée ces derniers mois, a retrouvé un nouvel élan grâce à l'enveloppe tout juste votée outre-Atlantique. Pour rappel, les Etats-Unis n'avaient pas approuvé de grande enveloppe pour son allié depuis près d'un an et demi. Le pays a aussi envoyé, dans les heures qui ont suivi la promulgation de la loi, du matériel militaire.

Néanmoins la situation sur le front ukrainien commence à se tendre. « Il est tout à fait possible que la Russie réalise des avancées tactiques supplémentaires dans les semaines à venir », a même déclaré Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden. Et les aides financières n'arrivent donc pas toujours à temps. « Selon nos estimations initiales, la nouvelle enveloppe américaine comprend environ 23 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine », écrit de son côté l'institut de recherche allemand Kiel Institute, « c'est un soutien bienvenu mais ça ne change pas fondamentalement la donne et ne fournira qu'un répit ».

Aide européenne en attente

De leurs côtés, les Vingt-Sept n'ont livré ou alloué que 35,4 milliards d'euros d'aide militaire, moins que les États-Unis (43,1). Les dirigeants de l'UE s'étaient néanmoins mis d'accord début février pour fournir une nouvelle aide financière, de 50 milliards d'euros sur quatre ans (33 milliards de prêts et 17 milliards de dons), une enveloppe qui avait longtemps été bloquée par les réticences du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Après le vote à la Chambre des Représentants américaine, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE, réunis le 22 avril à Luxembourg, ont assuré qu'ils continueraient à porter assistance à l'Ukraine, sans annoncer de mesures concrètes.

Fin mars, le président Volodymyr Zelensky avait de nouveau exhorté les alliés de l'Ukraine à « accélérer la livraison » d'avions de combat F-16 et à transférer des batteries de Patriot (système de défense antiaérienne) supplémentaires. Les Pays-Bas sont l'un des Etats européens qui détiennent des systèmes Patriot, avec l'Allemagne, la Suède, la Pologne, la Grèce, l'Espagne et la Roumanie, selon un recensement établi de sources diplomatiques. Mais l'Allemagne est pour le moment le seul pays à avoir annoncé l'envoi d'une batterie supplémentaire de Patriot à l'Ukraine.

