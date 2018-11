"Pour un new deal énergétique" plaident députés allemands et français

"Osons le new deal énergétique entre la France et l'Allemagne". Une cinquantaine de députés français, de plusieurs partis, et allemands et cinq eurodéputés, ont cosigné un appel au président de la République et à la chancelière à combiner leurs trajectoires énergétiques pour la construction d'une Europe pleinement engagée dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Dans cette tribune publiée ce samedi 24 novembre sur le site de Libération, ces parlementaires soulignent que "la France comme l'Allemagne sont sur le point de prendre des décisions qui auront un impact majeur sur notre avenir énergétique": la future Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et la date de sortie du charbon, qui doit être fixée par la commission charbon en Allemagne.

"La peur de devoir consommer de l'électricité produite par des centrales à charbon allemandes fait hésiter la France à enclencher la diminution de son parc nucléaire. A l'inverse, l'Allemagne craint qu'en actant la sortie rapide du charbon, elle soit contrainte d'importer de l'électricité issue des centrales nucléaires françaises, alors même que le pays a tourné le dos à cette énergie, la jugeant trop risquée après la catastrophe de Fukushima. Le manque de coordination entre la France et l'Allemagne aboutit à une situation du tous perdants. La France est en passe de largement rater ses objectifs de transition énergétique sur les renouvelables et sur la réduction de sa consommation d'énergie. Quant à l'Allemagne, elle est très en retard sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre" écrivent les cosignataires.

L'acte fondateur de l'Union de l'énergie ?

Dans la liste des signataires, se trouvent de nombreux LREM, notamment Matthieu Orphelin (LREM), Christophe Arend (LREM), Barbara Pompili (LREM), Jean-Michel Mis (LREM), mais aussi Sophie Auconie (UDI-Agir), Dominique Potier (PS), Paul Molac (Libertés et Territoires), et Pascal Durand (EELV).

Emmanuel Macron et Angela Merkel "ont l'occasion de construire un new deal gagnant-gagnant sur la transition énergétique d'ici la fin de l'année", plaident-ils. "Pour cela, ils doivent combiner la Programmation pluriannuelle de l'énergie et les plans de sortie du charbon pour enfin aligner leurs trajectoires énergétiques".

Ce new deal énergétique "peut être l'acte fondateur de l'Union de l'énergie dont l'Europe a tant besoin pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique", insistent les signataires.