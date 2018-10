Engie craint une PPE tout nucléaire

À l'approche de sa publication, annoncée pour ce mois d'octobre par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique Sébastien Lecornu, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 suscite bien des craintes et des revendications. "Tout électrique", "tout nucléaire", "à très forte proportion de nucléaire"... Tels sont d'après Didier Holleaux, directeur général adjoint d'Engie chargé notamment des réseaux gaziers, les scénarios qui circulent aujourd'hui pour la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit donc sortir d'ici à la fin du mois, peut-être même dès la semaine prochaine selon certaines sources.

Didier Holleaux qualifie ces scénarios d'extrémistes et regrette que le débat soit "entièrement confisqué par les pro et les antinucléaires".

« Si on ne prépare pas les options alternatives (...), alors il n'y aura qu'un choix qui sera de continuer à construire des centrales nucléaires », estime-t-il.

Il déplore également que la question de la pointe de consommation - qui nécessite de recourir à des centrales à charbon ou à gaz -, ou encore le développement de réseaux de froid ne soient pas étudiés en profondeur.

« Nous sommes insuffisamment associés à l'élaboration de la PPE, comme nous avons été insuffisamment associés à l'élaboration de la stratégie nationale bas carbone », a-t-il également déploré, craignant le choix d'options « néfastes et irréalistes. »

Une première version divisant la consommation de gaz par cinq

On comprend que les acteurs du secteur gazier aient conçu une certaine inquiétude à la vue des premières versions de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui projetaient un effondrement de la consommation de gaz, de près de 500 TWh aujourd'hui à 100 TWh en 2050. Cette hypothèse aurait été depuis révisée à la hausse pour se stabiliser entre 200 et 300 TWh en 2050. L'entreprise estime, pour sa part, que la France pourrait réduire sa consommation de gaz à 300 TWh.

Engie (comme l'ensemble de la filière gaz) prône des actions susceptibles d'abaisser la consommation d'énergie et de la décarboner, plutôt qu'une électrification tous azimuts qui ne tiendrait pas compte de l'efficacité énergétique. Didier Holleaux s'élève ainsi contre un recours accru au chauffage électrique dans les logements neufs.

1,5 milliard de soutien public annuel pour le biométhane

Si la filière promeut une part plus importante du gaz dans la PPE, il s'agit évidemment de gaz « vert », du biométhane fabriqué à partir de déchets, notamment agricoles. Pour ce faire, "un engagement clair des pouvoirs publics" sera nécessaire, par exemple grâce à des tarifs de rachat ou des appels d'offres dédiés au gaz vert.

Un soutien public de 1,5 milliard d'euros par an permettrait d'abaisser les coûts de 40%. Les 10% de gaz vert qui figurent dans la loi de transition énergétique en 2030 (contre 0,5% aujourd'hui) pourraient être atteints dès 2028 selon les acteurs de la filière, qui espèrent donc voir dans la PPE l'objectif révisé à 30% de la consommation de gaz en 2030.

Au-delà du biogaz, Engie prône un soutien élargi aux technologies d'énergies renouvelables qui ne sont pas encore matures, telles que l'éolien flottant. Engie mise sur le soutien public dont bénéficierait le biogaz propre, créateur d'emplois, participant de l'économie circulaire, et fruit d'une technologie maîtrisée par les acteurs français. Un soutien qui aurait d'ailleurs été exprimé lors du débat public sur la PPE dont les participants avaient, selon le président de la Commission particulière Jacques Archimbaud, envoyé « un message clair : donnez au gaz une place plus importante que ce qui est prévu dans la trajectoire actuelle ».