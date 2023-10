Suède : le gouvernement veut durcir l'accès aux aides sociales pour les migrants hors UE

La Suède revoit sa politique d'accueil migratoire. Le gouvernement suédois a annoncé vendredi vouloir durcir les conditions d'accès aux prestations sociales pour les migrants non européens.

« Depuis 2012, plus de 770.000 personnes ont immigré en Suède de pays hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen », explique Ulf Kristersson et les trois autres dirigeants des partis de la coalition dans une tribune parue dans le quotidien Dagens Nyheter (DN).

Ce gouvernement, dirigé par le chef du parti conservateur des Modérés, Ulf Kristersson, a été constitué il y a un an par une coalition soutenue pour la première fois par le parti d'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) qui n'y compte cependant aucun ministre. Cette coalition a été élue sur une promesse de baisse de l'immigration et de la criminalité qui s'accroît dans le pays sur fond d'une inédite guerre des gangs dans une société qui fut longtemps un modèle d'apaisement.

Forte arrivée de migrants depuis les années 1990

La Suède a accueilli de nombreux migrants dans les années 1990, en particulier en provenance de Yougoslavie, de Syrie, d'Afghanistan, de Somalie, d'Iran et d'Irak mais a rencontré des difficultés à les intégrer. Le nombre des demandes d'asile a diminué de 26% en Suède au premier semestre par rapport à la même période de 2022, comparé à une hausse de 30% à l'échelle européenne, se félicite le gouvernement dans sa tribune tentant d'y voir une première validation de son durcissement.

Le gouvernement assume ainsi de rompre « avec une politique d'intégration qui n'a pratiquement aucune exigence (envers les migrants) et aucune incitation à s'intégrer à la société, cette forte immigration a créé une Suède divisée », poursuivent les membres de la coalition qui assume de vouloir dissuader de nouvelles arrivées et de « mieux intégrer » ceux déjà présents. Selon eux, une partie de la population souffre de « la ségrégation, (de) l'exclusion, (du) chômage, (des) mauvais résultats scolaires et (de) l'absence de valeurs suédoises communes » du fait d'une politique migratoire défaillante.

La Suède a « d'importants problèmes » avec les personnes nées à l'étranger

Le pays scandinave, où vivent 10,3 millions de personnes et connu pour sa généreuse politique sociale, a « d'importants problèmes » avec les personnes nées à l'étranger qui vivent des prestations sociales, argumentent les responsables politiques. La coalition promet de vouloir mettre en œuvre des réformes pour que les migrants hors UE soient obligés de trouver du travail et d'apprendre le suédois.

Le gouvernement entend également introduire un plafond pour le cumul des aides, imposer un délai, non encore précisé, entre l'arrivée en Suède de ces migrants et le moment où ils pourront toucher des aides. « Il est évidemment important que nous ayons une intégration qui fonctionne et que les (personnes venant d'arriver) trouvent rapidement du travail et nous devons aussi avoir un système de prestations sociales permettant une bonne intégration », a réagi Anders Ygeman, ancien ministre social-démocrate de l'Immigration, qui assure qu'il existait déjà des conditions pour bénéficier de certaines prestations sociales en Suède.

