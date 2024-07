Varsovie et Berlin relancent leurs relations

C'était une conférence de presse attendue. A Varsovie, autour d'une petite table ronde, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le Premier ministre polonais, Donald Tusk, ont insisté sur la coopération nécessaire « à la politique européenne dans son ensemble, à l'avenir de l'Ukraine et de la région ». Derrière les poignées de mains et les prises de parole des deux hommes se jouait la relance des relations germano-polonaises après 8 années en dents de scie.

Le Premier ministre polonais a appelé Berlin à jouer un rôle important pour raffermir la sécurité européenne. « Je ne peux pas imaginer que l'Allemagne ne devienne pas pays leader en matière de sécurité commune européenne, y compris polonaise », a-t-il dit, quelques jours seulement après les tensions qui ont émergés entre les deux hommes lors du Conseil européen du 28 juin dernier.

Selon Le Point, lors du sommet, Donald Tusk a fait passer un texte évoquant un soutien aux « initiatives de défense des États membres ». Une petite phrase qui n'est pas passé auprès d'Olaf Scholz. Le chancelier allemand y a vu la volonté de Varsovie de faire financer son projet de fortification de sa frontière, à 2,34 milliards d'euros par l'Union européenne.

Ouverture d'une maison de la mémoire

Cette rencontre à Varsovie, premières consultations entre les deux gouvernements depuis 2018, était donc l'occasion d'une clarification, le précédent pouvoir populiste nationaliste polonais ayant eu des prises de position ouvertement antiallemandes. En effet, le parti Droit et Justice (Pis) de Jaroslaw Kaczysnki, au pouvoir entre 2015 et 2023, a souvent pris des positions ouvertement antiallemandes, au point, selon Les Echos d'accuser l'Allemagne en 2021 de vouloir faire de l'Europe « un quatrième Reich », et de réclamer l'année suivante 1,3 milliard d'euros de réparations au titre de la Seconde Guerre mondiale.

Si cette demandes est propre au parti Droit et Justice, la question mémorielle reste cependant dans tous les esprits. Au cours de la conférence de presse commune avec Ola Scholz, M. Tusk a ainsi souligné que « la Pologne, l'une des plus grandes victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et l'Allemagne, l'auteur de ces destructions, de cette tragédie, devraient aujourd'hui, en tant que nations européennes libres et démocratiques, collaborer efficacement pour garantir la sécurité de l'Europe »

Tout en reconnaissant que l'Allemagne « a causé des souffrances incommensurables à la Pologne » au cours de ce conflit, Olaf Scholz a réitéré la position allemande. Il a ainsi exclu de droit les réparations de guerre à ce pays, que le précédent gouvernement polonais réclamait avec insistance. « Il est clair que la mémoire et le travail sur l'Histoire sont des choses qui ne s'arrêteront jamais », a commenté le chancelier qui a annoncé la création, à une date non encore précisée, d'un mémorial à Berlin « pour les victimes polonaises de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation nazie ». Cette « Maison germano-polonaise », a-t-il dit, « sera un signe visible (de lutte) contre l'oubli et un avertissement pour l'avenir. »

Défense européenne

La guerre en Ukraine a également été au cœur des discussions, qui ont réaffirmé leur plein soutien à Kiev. De son côté, le chancelier allemand a déclaré que la sécurité de la Pologne était aussi « celle de l'Allemagne, c'est ce qui nous guide en tant que voisins, alliés au sein de l'Otan et partenaires au sein de l'UE. (...) Cela signifie précisément que nous (la Pologne et l'Allemagne, ndlr) voulons assumer un rôle de leader dans la région de la Baltique dans le cadre de l'Otan et dans la protection du flanc oriental de l'UE ».

Le Premier ministre polonais et le chancelier allemand ont insisté sur la nécessité d'une « coordination » à la fois dans le domaine de la défense européenne entre tous les pays de l'UE, et dans la lutte contre l'immigration illégale. Au cours de leur rencontre à Varsovie, les responsables ont signé un « plan d'action » couvrant plusieurs domaines de coopération, militaire, industrielle, culturelle, et dans l'éducation. Selon le service économique régional (SER) auprès de l'Ambassade de France à Varsovie, l'Allemagne constitue de loin le premier partenaire économique de la Pologne (28% des exportations ; 20% des importations).

Appréhension française

Le 24 juin dernier, les ministres français, allemand et polonais de la Défense s'étaient réunis à Paris pour la première réunion au format « Triangle de Weimar » depuis 2015. Objectif, préparer le prochain sommet de l'Otan, et ce malgré les incertitudes liées aux législatives françaises qui auront lieu d'ici là.

Si le ministre de la Défense français Sébastien Lecornu avait assuré que « dans un contexte électoral français, le monde ne s'arrête pas de tourner », les regards de l'Allemagne vers sa voisine de l'Est inquiétaient déjà les experts français en 2023 rapportaient alors Les Echos, qui évoquaient « la crainte d'un deuxième "effet kiss-cool" d'un rapprochement germano-polonais. »