Et un nouveau mega-contrat pour MBDA en 2023 (plus de 4,6 milliards d'euros en Pologne)

Après une année exceptionnelle en 2022 (9 milliards d'euros de commandes), MBDA reste en 2023 sur une trajectoire très, très élevée en termes de prises de commandes en raison des tensions et des crises internationales. Ainsi, le missilier européen a finalisé avec le groupe Polska Grupa Zbrojna (PGZ) un accord, qui porte sur la livraison d'un système de défense sol-air aux forces armées polonaises dans le cadre du programme Narew.

La valeur de cette série de contrats dépasse au total 4 milliards de livres (4,6 milliards d'euros) pour fabriquer en Pologne plus de 1.000 missiles de défense antiaérienne CAMM-ER ainsi que plus de 100 lanceurs via un transfert de technologies et de connaissances clé significatif de MBDA. Ce système d'armes a été conjointement développé par le Royaume-Uni et l'Italie. L'Agence polonaise de l'armement avait notifié ces contrats en septembre au consortium PGZ-NAREW.

« Le projet Narew est vraiment impressionnant, par son ampleur et son ambition : bâtir un bouclier de défense antiaérienne polonais autour de nos missiles de la famille CAMM, qui protègera l'ensemble du ciel polonais. Narew contribuera aussi à la transformation des capacités souveraines de la Pologne en matière d'armes complexes » a expliqué le PDG de MBDA, Eric Béranger, cité dans un communiqué.

MBDA bien implanté en Pologne

Basés sur le système CAMM-ER, les nouveaux missiles surface-air apporteront à la Pologne un système de défense antiaérienne mobile hautement avancé, capable de traiter les menaces modernes et futures jusqu'à des distances de plus de 40 km. « Le programme Narew est un symbole de la relation qu'entretiennent MBDA et PGZ, et une nouvelle preuve du succès de l'Accord de coopération stratégique signé par les deux entreprises en 2017 », a expliqué MBDA dans un communiqué. Selon MBDA, ce transfert de technologies entre le Royaume-Uni et la Pologne ouvre la voie à l'intensification de liens dans le domaine des armes complexes, avec Varsovie.

Narew est le cinquième projet de défense antiaérienne à être mené conjointement par MBDA et PGZ en Pologne. Il fait suite au contrat Mala Narew conclu en 2022 pour répondre à une urgente exigence opérationnelle et dont l'équipement est à présent en service, au contrat portant sur le système de défense antiaérienne à courte portée PILICA+ conclu au début 2023, aux travaux menés dans le cadre du programme de frégate Miecznik et aux études réalisées sur le développement conjoint futur du système CAMM. MBDA et PGZ travaillent également en coopération dans le cadre du projet de système de missiles antichars Ottokar Brzoza.