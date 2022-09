Von der Leyen exige de Liz Truss le « respect intégral » des accords avec l'UE

Dans un message de félicitations en forme d'avertissement, Ursula von der Leyen a immédiatement exigé de Liz Truss qu'elle ne remette pas en cause les accords déjà validés entre Européens et Britanniques sur le Brexit. A commencer par le sujet de la frontière nord-irlandaise que Londres a remis en cause par un projet de loi au printemps... conçu par Liz Truss.