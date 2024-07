L’assurance vie en grande forme depuis le début de l’année

Bonne nouvelle pour l'assurance vie. Les épargnants ont continué de garnir leurs contrats en juin, pour le sixième mois consécutif, et les cotisations affichent une hausse de 13% depuis le début de l'année, selon les données de France Assureurs publiées ce vendredi.

« L'assurance vie enregistre des performances exceptionnelles en ce premier semestre 2024. Les cotisations en particulier atteignent un niveau record, tandis que la collecte nette n'avait pas enregistré de tels résultats depuis 2010 », a indiqué Paul Esmein, directeur général de la fédération professionnelle, lors d'une conférence de presse.

2,8 milliards d'euros

Le mois dernier, les épargnants ont déposé sur les contrats d'assurance vie 2,8 milliards de plus qu'ils n'en ont retiré, en hausse de 1,1 milliard d'euros par rapport à juin 2023, et en hausse par rapport aux 1,5 milliard d'euros du mois de mai. La « collecte nette » s'établit à +3,5 milliards d'euros pour les supports en UC (unités de compte), les plus risqués, et à −0,7 milliard d'euros pour les supports en euros, au capital garanti.

Cette « collecte nette » atteint depuis le début d'année 16,3 milliards d'euros, dont +19,8 milliards d'euros pour les supports en UC. Pour les supports en euros, la collecte nette enregistre une baisse de 3,4 milliards d'euros, mais reste supérieure de 12,9 milliards d'euros à celle de 2023, sur la même période. Ceci, pour un encours de 1.949 milliards d'euros à fin juin, en hausse de 2,6% sur un an.

Des prestations en baisse

Par ailleurs, depuis le début de l'année, les cotisations affichent une hausse de 10,3 milliards d'euros (+13%), à 91,4 milliards d'euros. La tendance à la hausse se confirme pour les supports en euros (+18%), comme en unités de compte UC (+5%), terme désignant des investissements potentiellement plus rémunérateurs, car plus risqués.

De leurs côtés, les prestations versées aux bénéficiaires des contrats par les compagnies d'assurance sont en fortes baisses de 2 milliards d'euros en juin 2024 par rapport à juin 2023, soit -15%, à 11,6 milliards d'euros. Cette baisse concerne avant tout les supports en euros (-18%) et, dans une moindre mesure, les supports en UC (-3%).

Depuis le début de l'année, les prestations sont en recul de 3% par rapport à l'an dernier, à 75,1 milliards d'euros. Ce recul concerne cependant exclusivement les supports euros (-4,2 milliards d'euros), tandis que les prestations des supports UC progressent (-1,5 milliard d'euros).

Le taux de revalorisation moyen des fonds euros de l'assurance vie pour l'an dernier « a augmenté de manière importante », pour avoisiner 2,6% (hors prélèvements fiscaux et sociaux), expliquait mardi une synthèse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Mais ce taux devrait redescendre autour de 2,50% pour cette année, selon le président du cabinet spécialisé Facts & Figures, Cyrille Chartier-Kastler.

Une hausse pour le plan épargne retraite

Les cotisations sur un plan épargne retraite (PER) assurantiel se sont, elles, élevées à 838 millions d'euros en juin, soit une hausse de 19% sur un an. Ce contrat enregistre également 76.300 nouveaux assurés sur le mois. La « collecte nette » progresse de 103 millions d'euros à 568 millions d'euros en juin. Sur le 1er semestre 2024, la collecte nette atteint +3,4 milliards d'euros.

« Le PER confirme sa dynamique au premier trimestre 2024, avec 400.000 nouveaux titulaires en en un trimestre ! », s'est d'ailleurs félicité le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ce vendredi, dans un communiqué.

Au 31 mars 2024, sur la base des données mises à disposition par l'ensemble des fédérations professionnelles commercialisant des PER, plus de 10,4 millions de personnes disposent d'un PER. Les encours constitués sur ces PER atteignent 108,8 milliards d'euros, selon le texte.

Premier semestre en demi-teinte pour le Livret A et le LDDS Après une première moitié d'année 2023 record, grâce à la hausse des taux d'intérêt, les Livrets A et Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) sont revenus au premier semestre de cette année à des performances plus modérées, en gonflant seulement de 15 milliards d'euros de janvier à juin. Cette collecte nette (différence entre les sommes versées et celles retirées par les épargnants) se place à la septième place des montants récoltés, sur une première moitié d'année depuis 2009, année référence où la commercialisation du Livret A a été généralisée à toutes les banques. L'encours total des deux livrets, dont les caractéristiques sont proches, atteignait 579,9 milliards d'euros au 30 juin, dont 425,5 milliards pour le Livret A, produit phare de l'épargne réglementée, selon les données publiées en début de semaine par la Caisse des dépôts (CDC). Le mois de juin 2024 a été honorable (1,8 milliard d'euros de collecte nette pour les Livrets A et les LDDS). Mais à l'échelle du semestre, la comparaison avec l'an dernier n'est pas flatteuse. Entre janvier et juin 2023, les deux livrets avaient attiré 34,5 milliards d'euros, soit un montant plus de deux fois supérieur à celui de la même période cette année.

