Le Livret A attire de moins en moins, concurrencé par l'assurance vie

L'appétit des épargnants pour les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) a continué de ralentir en avril. La collecte s'est révélée positive - il y a eu plus de dépôts que de retraits - pour un total de 2,24 milliards d'euros, selon les données publiées ce mercredi 22 mai par la Caisse des dépôts (CDC). Mais si l'encours total des deux livrets a toutefois atteint 576,2 milliards d'euros à fin avril, ce qui représente un record, son montant de collecte en avril est inférieur à celui du mois de mars, dont la collecte nette avait atteint 2,44 milliards d'euros, et est par ailleurs très en-dessous de celui du mois d'avril 2023 (3,48 milliards d'euros).

Dans le détail, les Livrets A ont gonflé de 1,48 milliard d'euros le mois dernier quand les LDDS, produit d'épargne cousin du premier, ont engrangé environ 760 millions d'euros.

Retour en force de l'assurance vie

Cette dynamique s'explique par la concurrence avec notamment l'assurance vie et les comptes à terme, qui s'avèrent plus féroces que l'an dernier. Ces produits captent la nouvelle épargne comme l'argent dormant sur les comptes courants. Ainsi, l'attrait du Livret A et du LDDS, au capital garanti et disponible à tout moment, s'essouffle donc quelque peu face à la concurrence. Et ce, malgré un taux net de 3% compétitif par rapport aux fonds euros de l'assurance vie.

« Dans les prochains mois, avec l'arrivée des vacances d'été, l'érosion de la collecte devrait se poursuivre surtout si la baisse de l'inflation se confirme », a commenté dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne.

Les fonds euros de l'assurance vie affichent un taux moyen (hors prélèvements fiscaux et sociaux) pour 2023 de 2,6%, selon une estimation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). C'est donc inférieur, mais « la communication de leur rendement 2023 et les opérations de taux bonifiés lancées par les assureurs ont conduit les épargnants à revenir sur ce type de supports », a expliqué début mai Philippe Crevel.

Lire aussiL'assurance vie finit l'année en beauté, malgré la concurrence avec le Livret A

Ça cale pour le LEP

Le recul d'intérêt est encore plus marqué du côté du Livret d'épargne populaire (LEP), accessible sous conditions de revenus aux ménages modestes. Concernant ce support, les retraits ont excédé les dépôts, de quelque 270 millions d'euros. C'est un fléchissement inédit depuis le mois de mai 2022.

La raison est multiple. D'une part, la vitesse rapide de croissance des encours de ce produit, porté par un taux très avantageux de 5% net, s'essouffle à mesure que les épargnants arrivent au plafond de 10.000 euros. D'autre part, le printemps est une période propice au ménage pour les banques : elles ferment les LEP des épargnants n'y étant plus éligibles car dépassant le revenu fiscal maximum, fixé selon le nombre de parts du foyer (par exemple 22.419 euros pour une personne seule).

Le nombre de LEP n'en reste pas moins historiquement élevé. Il a atteint 11,5 millions en France, comme l'a annoncé la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau sur RTL. Les encours ont atteint 75,9 milliards d'euros à fin avril, contre 55 milliards un an plus tôt. « Il y a encore des millions de Français qui auraient droit à ce LEP, qu'ils n'hésitent pas à consulter leur banque », a incité le responsable. Au moins quelque 19 millions de Français sont éligibles au LEP, selon la Direction générale des finances publiques (DGFiP). L'ouverture de ce type de livret par les nombreux épargnants éligibles en France est un cheval de bataille du gouverneur mais aussi du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui ont multiplié depuis deux ans les prises de parole pour assurer sa promotion.

Lire aussiLivret d'épargne populaire (LEP) : ce placement imbattable pour les Français, qui ne plaît pas aux banques

Les actions, meilleur placement sur les 40 dernières années Un épargnant ayant placé son argent lors des 40 dernières années sur les actions françaises a réussi un meilleur investissement que sur l'immobilier ou le livret A, selon une étude publiée fin avril par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (Ieif). En effet, entre 1983 et 2023, l'argent placé sur les entreprises cotées en France a rapporté en moyenne 12,4% par an, en prenant en compte le réinvestissement des dividendes versés. Un niveau supérieur à l'investissement dans un logement à Paris (10,4% par an), d'autres placements immobiliers comme les SCPI (7,9%), l'assurance-vie (6,5%), les obligations de l'État français (4,1%) ou encore le livret A (3,5%). Les performances sont calculées hors frais de gestion, selon la méthodologie de l'étude. Le contexte financier de ces 40 années « est marqué par un environnement de baisse de l'inflation » qui ont ramené les taux d'intérêt très bas et avec de la croissance économique, une période favorable aux actions, a expliqué à l'AFP Stéphanie Galiègue, directrice générale déléguée chargée des études de l'Ieif.

(Avec AFP)