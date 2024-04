Assurance-vie : Spirica (Crédit Agricole) lance le premier fonds euros dédié au climat

Détenir une assurance-vie à 100 % « green » est désormais possible. La filiale de Crédit Agricole Assurances, Spirica, spécialisée dans la conception de produits d'assurance-vie pour le compte de partenaires (courtiers en ligne, plateformes en gestion de patrimoine, banques privées...) et, à ce titre, souvent désignée comme « le laboratoire d'idées » du groupe mutualiste, vient de lancer le premier fonds euros « vert » du marché. Une petite révolution dans l'univers des produits d'épargne à capital garanti.

Lire aussiTransition écologique : la Banque Postale va lancer des dépôts à terme (DAT) verts et sociaux

« Les enjeux liés au réchauffement climatique, au développement durable, sont de plus en plus présents dans l'épargne, et doivent même être obligatoirement pris en compte dans le devoir de conseil. Mais force est de constater dans l'assurance-vie qu'il n'existe pas d'offre pour investisseur au profil prudent, sinon des unités de compte (UC) par nature risquées, et souvent peu compréhensibles car noyées dans une documentation complexe », explique Anaïd Chahinian, directrice générale de Spirica. «C'est pourquoi nous avons réfléchi à la faisabilité de, construire un fonds euros, un support à capital garanti, qui permet de flécher l'épargne des clients sensibles aux enjeux climatiques mais soucieux également de protéger leur capital ».

Article 9 et label Greenfin

Le contexte est d'ailleurs plus porteur pour le fonds euros avec la remontée des taux d'intérêt : lancé en toute fin d'année dernière, le fonds euros « Objectif Climat » affiche (sur une petite poche) déjà un rendement de 3,31% en 2023. Selon l'Autorité de supervision (ACPR), le rendement moyen des fonds euros du marché devrait atteindre 2,60% en 2023.

Soucieux d'éviter le procès en « greenwashing », Spirica a placé la barre assez haute en matière de standard durable. Tout d'abord, le fond répond aux exigences de l'article 9 de la réglementation européenne SFDR, soit le niveau d'exigence le plus élevé. La poche obligataire (entre 70 à 80% du fonds) est investie dans des obligations « vertes » - dont l'emploi est fléché vers des projets « verts » - qui doivent répondre aux critères du label Greenfin, avec à la clé des exclusions sectorielles (énergies fossiles, secteur nucléaire). L'ensemble des obligations vertes du portefeuille sera également régulièrement évalué pour bien s'assurer dans la durée que les émetteurs respectent leur engagement.

Collecte nouvelle

Ce fonds euros sera proposé dans le cadre d'une assurance-vie multisupport et pourra donc coexister avec le fonds euros déjà existant. Pour éviter des arbitrages massifs qui pourraient nuire aux assurés actuels du fonds euros classique, le fonds euros Objectif Climat sera uniquement ouvert à collecte nouvelle. Du moins dans un premier temps.

Pas question non plus pour l'instant d'élargir cette idée de fonds euros vert aux Caisses régionales de Crédit Agricole ou à LCL. Etant donné les parts de marché de Predica, filiale assurance-vie du groupe, le marché des obligations vertes ne serait sans doute pas assez profond.

Mais ce segment de marché se développe vite, y compris pour les obligations souveraines. Le Trésor français a même levé en début d'année un montant record de 8 milliards d'euros d'obligations vertes à 25 ans.

Lire aussiCrypto-actifs : Forge (Société Générale) lance la première émission d'une obligation verte sur la blockchain