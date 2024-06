Assurance-vie : l’Afer se prépare à un tournant majeur pour conquérir de nouveaux clients

Une petite résolution pour une grande révolution. Les adhérents de l'Afer, la plus puissante association d'épargnants de France (752.000 adhérents), devront en effet se prononcer sur la résolution cinq lors de la prochaine assemblée générale le 25 juin. Trois lignes à peine : « L'AG donne mandat au Conseil d'administration pour dynamiser les performances et conquérir de nouveaux adhérents grâce à un nouveau contrat, qui permettra également aux adhérents actuels de profiter de son dynamisme au sein du même canton euro ».

Proposer un nouveau contrat d'assurance, c'est une première depuis la création de l'association en 1976 et son contrat vedette qui a donné le ton au marché de l'assurance-vie pendant près d'un demi-siècle.

Aux yeux de nombreux professionnels de l'épargne, le succès de l'assurance-vie en France doit beaucoup à l'Afer. Cette dernière a en effet su démocratiser le produit auprès du grand public et ainsi transformer le patrimoine financier des ménages. L'Afer a innové à plusieurs niveaux : proposer un produit simple et transparent, le même pour tous, des frais limités (0,475%), une distribution de 100% des bénéfices aux assurés, et une gouvernance véritablement associative.

Forte décollecte en 2023

Mais le monde a changé. Le long cycle de baisse des taux est terminé et la hausse des taux fait peser un risque sur les portefeuilles obligataires. La concurrence s'aiguise, notamment de la part des bancassureurs et surtout, la clientèle vieillit.

Lire aussiAssurance-vie : les associations d'épargnants perdent de leur lustre

Résultat, les recettes d'hier deviennent des handicaps aujourd'hui : la quasi-absence de provision pour participation aux bénéfices (PPB), cette réserve permettant de lisser la performance en cas de hausse des taux, la résistance aux unités de compte, longtemps jugées contraire aux intérêts des assurés, une distribution dominée par des courtiers qui ont tendance à orienter les réinvestissements (en cas de décès) vers d'autres contrats plus rémunérateurs. Bref, le modèle commençait à atteindre ses limites.

Et, pour la première fois, le taux servi de son fonds euros au titre de 2023 s'est affiché à 2,2%, en dessous de la moyenne du marché (2,6%, selon l'ACPR). Autre signal d'alerte, la collecte nette a été négative de 900 millions en 2023, avec un nombre de décès « en légère augmentation ». Certes, les provisions techniques s'élèvent à 55 milliards d'euros, dont 75% sur le fonds en euros (actif général). Le paquebot n'est pas le Titanic, mais le cap pris méritait attention. Quitte à bousculer le capitaine.

Deux ans de travaux

C'est le rachat fin 2021 de l'assureur-vie de l'Afer (Aviva France rebaptisée depuis Abeille Vie) par le groupe Aéma qui a accéléré les décisions. Il a fallu d'abord convaincre le président emblématique de l'Afer, Gérard Bekerman, garant de la protection des adhérents, de changer de logiciel. Ensuite, deux années de travaux et d'échanges avec Abeille Vie ont été nécessaire pour arrêter le principe d'un nouveau contrat, d'en fixer les nouvelles modalités - qui ne sont pas toutes encore arrêtées - et envisager une commercialisation au début de 2025. C'est dire l'importance de la prochaine assemblée générale.

Les contours du nouveau contrat se dessinent peu à peu. Son objectif est inscrit dans la résolution : repartir à la conquête de nouveaux clients et rajeunir le fonds de commerce. Pour y parvenir, l'Afer s'apprête donc à changer assez profondément sa culture.

Récompenser la fidélité

Tout d'abord, il s'agira, selon nos informations, de récompenser la fidélité alors que tous les adhérents étaient traités jusqu'ici de la même façon. Cette fidélité ne sera pas toutefois mesurée en fonction du pourcentage de détention d'unités de compte dans le contrat ou en fonction des montants, mais plutôt sur la durée. Ensuite, l'association compte privilégier, dans ses unités de compte, les « clean shares », ces parts de fonds sans rétrocessions, donc - en principe -, à frais plus réduits pour les assurés. Plusieurs assureurs se sont engagés dans cette voie, comme Allianz France ou APICIL.

Enfin, la décision est prise d'orienter la collecte du nouveau contrat en euros vers le même canton (actif général) que celui de l'ancien contrat. Un choix qui peut étonner. Un nombre croissant d'assureurs-vie lancent de nouveaux fonds en euros, pour profiter les taux plus élevés et afficher des meilleurs rendements pour accélérer la collecte. Quitte à glisser dans le contrat une clause qui permet, le cas échant, de fusionner le nouveau canton dans l'actif général !

L'Afer a donc pris le risque d'afficher une moindre performance sur son nouveau contrat pour accélérer la relution de son actif général pour ne pas trop léser les assurés existants. C'est sans doute une condition pour l'approbation de la résolution par l'assemblée générale.

« Notre sujet est de préparer l'avenir », rappelait récemment un proche des discussions. Le risque est de trop aligner le nouveau contrat sur les standards du marché de l'assurance-vie et perdre ainsi les propositions de valeur qui ont fait la renommée de l'association. Gérard Bekerman devra mettre tout son poids dans la balance pour convaincre ses adhérents de voter la résolution cinq.