L'assurance vie finit l'année en beauté, malgré la concurrence avec le Livret A

L'assurance vie aura connu une année positive en 2023, cette tendance est confirmée par les données du mois de novembre. Le mois dernier, la collecte nette, en soustrayant les entrées et les sorties, s'est élevée à +437 millions d'euros, selon les données publiées ce vendredi par la fédération France Assureurs.

Une dynamique toujours positive mais qui marque toutefois un recul par rapport à octobre, où les dépôts avaient dépassé de 1,5 milliard d'euros les sorties. Dans le détail, l'assurance vie a enregistré le mois dernier un niveau de cotisations (sommes versées sur les contrats) de 12,8 milliards d'euros (+3% sur un an) et de prestations (les sorties qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) de 12,4 milliards d'euros (+11%).

Toujours le placement financier préféré des ménages

Reste que l'année a été très positive pour ce produit d'épargne. Sur les 11 premiers mois de l'année, l'assurance vie a vu ses cotisations s'élever à 140,9 milliards d'euros soit une hausse de 6% sur un an ce qui lui a permis d'engranger 3,4 milliards d'euros nets. Cette hausse des entrées se place même à un « niveau jamais atteint » battant un « précédent record en 2021 à 134,6 milliards d'euros », selon Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, lors d'une conférence téléphonique. A noter cependant : le niveau de prestations depuis le début de l'année. A 137,5 milliards d'euros, il est en hausse de 15% par rapport à la même période en 2022.

Reste qu'avec un encours total de près de 1.900 milliards, l'assurance vie demeure toujours le placement financier préféré des ménages, en raison de ses avantages fiscaux, en particulier l'avantage fiscal successoral. Reste que, comme le soulignait à La Tribune Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne, fin novembre, l'assurance-vie connaît une « collecte nette poussive en raison du recul du fonds en euros, pénalisé par son faible rendement ».

Les unités de compte ont la cote

Mais les unités de compte (UC) ont apporté une alternative aux épargnants. Plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices, ces produits continuent d'être des placements privilégiés pour les assurés. La part des cotisations en UC s'établit à 43% sur le mois de novembre et à 40% depuis le début de l'année, et leur collecte nette s'élève à 2,3 milliards d'euros sur le mois et à 28,8 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Autre point qui explique la bonne résilience des assurances vie : le Plan épargne retraite (PER). En novembre, le marché des PER commercialisés par les assureurs a enregistré 93.300 nouveaux assurés et 1,543 milliard d'euros de versements (dont transferts). Depuis le début de l'année, la collecte nette de ces produits d'épargne mis en place en 2019 s'élève à 6,169 milliards d'euros, soit une hausse de 13% en comparaison avec novembre 2022.

L'Assurance vie concurrencée par les Livrets A et LDDS

L'assurance vie se montre donc résilience, bien qu'elle soit de plus en plus concurrencée ces dernières années par les livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Ce dernier offre un rendement net de 3%, bloqué jusqu'à 2025, ce qui est bien plus intéressant que les fonds euros.

Ainsi en juillet et en août de cette année, le Livret A avait connu une collecte de plus de 2 milliards d'euros. Et si ces placements ont connu une décollecte en fin d'année, leur encours cumulé atteint le niveau record de 551,1 milliards d'euros, gonflant de 41,4 milliards d'euros depuis le début d'année.

