La collecte de l'assurance-vie s'améliore en janvier après les trous d'air du Covid

Après une amorce de normalisation en novembre et décembre dernier, l'assurance-vie poursuit son redressement en janvier, avec une collecte nette positive de 2 milliards d'euros, selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA).

C'est quatre fois plus qu'en décembre dernier, un mois plutôt défavorable à ce placement d'épargne de long terme, mais également quatre fois plus qu'un an plus tôt, avant le début de la pandémie. Pour mémoire, l'assurance-vie a connu une décollecte nette de 6,5 milliards d'euros l'an dernier, du jamais vu depuis les années 90.

La hausse des cotisations est significative, +13% à 13,6 milliards d'euros, alors que les prestations versées restent stables, comme les mois précédents, à 11,6 milliards. Au total, les encours de l'assurance-vie s'élèvent, à la fin janvier, à près de 1.800 milliards d'euros, faisant toujours de l'assurance-vie, et de loin, le placement financier favori des Français.

Stabilité des UC

Dans le détail, la collecte nette sur les unités de compte (UC), un support privilégié...