L'assurance-vie à la rescousse de la transformation de bureaux en logements

C'est un des effets de la crise sanitaire : avec le développement du télétravail, de plus en plus de bureaux vacants et en même temps, toujours une rareté de l'offre de logement abordable pour les classes moyennes et populaires dans les grandes villes. Si la transformation de bureaux vacants en logements est belle sur le papier, et séduit de nombreux maires comme à Paris, elle reste très compliquée à mettre en œuvre. Car c'est aussi un défi économique, politique et technique. Plutôt que d'attendre une énième charte non-contraignante entre les acteurs de l'immobilier et le gouvernement, le groupe Novaxia, spécialisé dans le recyclage des actifs et friches obsolètes, vient de lancer le premier fonds d'assurance-vie dédié : ''Renaissance''.

Investir 1 milliard d'ici à fin 2024