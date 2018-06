Au Royaume-Uni, la désertification bancaire inquiète

Le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe où les fermetures d'agences bancaires ont été les plus drastiques depuis une décennie. Le phénomène s'est accéléré ces dernières années : l'association de défense des consommateurs Which? a recensé que 2.868 agences ont baissé le rideau depuis 2015 (ou vont le faire d'ici à la fin de l'année). Soit environ 60 agences par mois, souligne-t-elle dans son enquête Which? Money.

"Associé à un recul marqué du nombre de distributeurs de billets dans le pays, les fermetures d'agences bancaires ont un effet particulièrement dévastateur sur les 2,7 millions d'adultes qui dépendent quasi entièrement des espèces dans leur vie quotidienne", dénonce l'association.

Depuis le début de l'agence, 670 agences ont déjà fermé leurs portes, contre 879 sur l'ensemble de l'année passée. C'est l'Écosse qui a été la région la plus touchée (361 fermetures), quand l'Irlande du Nord en a connu moins de 50.

Bureaux de poste et banques nomades

C'est NatWest (filiale de Royal Bank of Scotland, RBS) qui a le plus restructuré son réseau (638 fermetures), devant HSBC (440), Lloyds Bank (366) et RBS elle-même (avec 350 agences en moins).

"S'il s'agit d'une décision clairement commerciale de la part d'une banque, il est également crucial que les établissements reconnaissent les besoins de leurs clients et des communautés qu'ils servent, avant de fermer leurs portes et de mettre les clients dehors", a commenté l'expert de l'association sur cette enquête, Gareth Shaw.

Selon l'association professionnelle du secteur UK Finance, 71% des Britanniques utilisent les services bancaires en ligne et la fréquentation moyenne d'une agence au Royaume-Uni était de 104 visites par jour en 2017, contre 140 en 2012 (soit -26%).

Les bureaux de la Poste britannique servent désormais de guichet universel pour éviter des "déserts bancaires" et certaines banques ont opté pour des agences nomades, à l'image des camions NatWest qui sillonnent les régions rurales. L'association Which? s'inquiète de la fermeture de nombreux distributeurs qui a lieu en parallèle et demande qu'une consultation ait lieu afin d'étudier les besoins des clients.

En France, plusieurs grandes banques ont annoncé des fermetures d'agences par centaines étalées sur plusieurs années. Mais avec 37.261 agences dans l'Hexagone fin 2017, soit 566 agences pour un million d'habitants, le pays est plutôt en haut de la moyenne en Europe. C'est dix fois moins outre-Manche, selon les chiffres d'Eurostat et de la Banque centrale européenne (BCE).

