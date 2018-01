JP Morgan hausse les salaires, embauche... et ouvre des agences

Merci Donald ! JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, apporte sa contribution au soutien de l'économie américaine, en remerciement du cadeau fiscal de l'administration Trump. La banque annonce mardi une série de mesures dont une hausse de salaire de 10% en moyenne pour 22.000 de ses employés, en agences et dans les centres d'appels, le recrutement de 4.000 personnes aux États-Unis et l'ouverture de « centaines de nouvelles agences » dans le pays, dans des zones où elle n'est pas présente. Le tout fait partie d'un plan d'investissement de 20 milliards de dollars (16,3 milliards d'euros) sur cinq ans.

« Cet investissement à long terme, qui accroît et accélère la croissance actuelle de l'entreprise, est rendu possible grâce à la performance solide et soutenue de l'entreprise, aux récents changements apportés au régime d'imposition des sociétés aux États-Unis et à un environnement réglementaire et commercial plus constructif », explique la banque dans un communiqué.

A court terme, la baisse d'impôt de Donald Trump s'est d'abord traduite par une charge de 2,4 milliards de dollars au quatrième trimestre pour JP Morgan, du fait de l'ajustement comptable des crédits d'impôts liés aux pertes passées. La réforme fiscale devrait cependant lui permettre d'économiser 4 milliards de dollars d'impôts par an selon les analystes.

L'agence en outil de conquête

A l'heure où les principales banques en Europe taillent dans leur réseau, du fait de la baisse de fréquentation sous l'effet du digital, et où son concurrent Bank of America teste des agences sans employés, avec salle de visio-conférence, le groupe dirigé par Jamie Dimon envisage d'ouvrir jusqu'à 400 agences sous la bannière Chase. La banque en compte actuellement 5.130 aux États-Unis, qu'elle est loin de couvrir : ces nouveaux points de vente vont lui servir d'outil de conquête dans des marchés potentiellement très lucratifs.

« Le cœur de notre entreprise est constitué de nos succursales de détail. Nous sommes un leader dans 23 États, mais nous ne sommes pas encore sur les principaux marchés comme Washington D.C., Boston, Philadelphie et bien d'autres », a déclaré Gordon Smith, le responsable de la banque de proximité de Chase . « Maintenant que nous prévoyons de nous étendre sur de nouveaux marchés, nous embaucherons des milliers de nouveaux employés et aiderons les consommateurs et les petites entreprises dans ces domaines. »

Ces nouvelles agences emploieront 3.000 personnes en direct. JP Morgan va augmenter les salaires « pour la seconde fois en deux ans », en passant le salaire horaire d'une fourchette de 12 à 16,50 dollars à dorénavant entre 15 et 18 dollars, en fonction du coût de la vie local, afin de fidéliser ses collaborateurs, dans un marché de l'emploi plus tendu. Le groupe va aussi améliorer le régime de santé de ses employés et leur plan de retraite.

Jamie Dimon, le Pdg de JP Morgan, avait dit tout le bien qu'il pensait de la réforme fiscale de Trump qui sera « très bonne pour l'Amérique » dans un entretien à la chaîne Fox Business début janvier, laissant entendre qu'il ferait des annonces.

Plus de prêts aux PME et aux ménages

La banque s'est également engagée à prêter davantage aux PME américaines, en augmentant de 20% le volume de crédits sur trois ans, pour atteindre 4 milliards de dollars. Elle va recruter 500 banquiers spécialement pour cette clientèle.

Dix ans après la crise des subprimes, JP Morgan promet également de se montrer plus souple dans l'octroi de prêt immobilier aux ménages afin d'aider à l'accession à la propriété dans les communautés à revenus bas ou modérés. La banque va recruter 500 nouveaux conseillers en prêt immobilier et s'engage à accroître de 25% ses crédits hypothécaires pour les porter à 50 milliards de dollars.

Issue de la fusion de plusieurs grandes banques plus que centenaires, la JP Morgan Chase s'engage aussi à augmenter de 40% ses contributions philanthropiques auprès des communautés et quartiers, qui atteindraient 1,75 milliard de dollars sur cinq ans.