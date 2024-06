Banque en ligne : N26 se lance à son tour dans la bataille des comptes rémunérés

Sitôt le plafond de nouveaux clients (50.000 puis 60.000 nouveaux clients par mois) imposé par le superviseur allemand depuis octobre 2021 levé, la banque en ligne N26 repart à la conquête commerciale. En France, cela se traduit par une nouvelle offre, un compte rémunéré à 2,26% pour les comptes standard gratuits (de 2,8% à 4 % pour les formules Smart & You ou Metal), sans plafond ni conditions d'utilisation, avec des intérêts calculés chaque jour et payés chaque mois.

Les banques en ligne comptent bien profiter des taux d'intérêt positifs pour muscler leurs dépôts et diversifier leurs sources de revenus, et s'engagent ainsi de plus en plus dans la bataille des comptes rémunérés. Rappelons qu'en France il existe une règle tacite au sein de la profession bancaire qui repose sur un crédit immobilier à taux fixe (la banque prenant en charge le risque de taux) en échange de la gratuité des dépôts à vue. Cette règle non écrite, qui s'impose pour les grandes banques à réseau, offre une plus grande flexibilité offerte aux « petits établissements » tant que cela ne met pas en danger les grands équilibres.

Lire aussiLa néobanque N26 prévoit d'atteindre la rentabilité au second semestre 2024

A la poursuite de la rentabilité

Mais un taux de dépôt auprès de la Banque centrale européenne de 4 % - sans doute ramené à 3,75% la semaine prochaine - le dépôts devient un produit alléchant, surtout pour des challengers en quête de rentabilité à tout prix. La banque numérique Sumeria, (ex-Lydia) avait déjà salué ce mois son nouveau nom en proposant un compte rémunéré à 2 %. N26 lui emboîte donc le pas. Rappelons que seule Fortuneo (Arkéa Crédit Mutuel) est rentable parmi toutes les banques en ligne françaises (Nickel est également rentable mais sur un modèle différent).

La banque en ligne allemande ne cache pas ses objectifs : « ce lancement s'inscrit aussi dans la stratégie N26 2024 pour devenir rentable chaque mois dans les prochaines semaines, quelques jours après la fin des limites de croissance nous concernant au niveau global », indique un porte-parole. La banque allemande prévoit en effet d'atteindre la rentabilité globale au second semestre 2024 alors que les revenus d'intérêt ne cessent de croître (40% du total en 2023 contre 30% en 2022), afin de se mettre en ordre de marche pour une introduction en Bourse dans les deux ans.