La néobanque N26 prévoit d'atteindre la rentabilité au second semestre 2024

La néobanque allemande N26 creuse ses pertes mais entrevoit enfin la rentabilité. Elle vient en effet de publier une perte nette de 213,4 millions d'euros en 2022 (+24%) - pour un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros (+25%) - soit 40 millions de plus que l'année précédente. La banque explique ce résultat par les lourds investissements - plus de 80 millions d'euros en 2022 - réalisés dans le domaine de la conformité et de la lutte contre le blanchiment.

Un mal nécessaire alors que la fintech s'est fait durement sanctionner en 2021 par le superviseur allemand, qui lui impose depuis un plafond de 50.000 nouveaux clients par mois. Aujourd'hui, N26 revendique 8 millions de clients en Europe, principalement en Allemagne et en France.

L'horizon devrait s'éclaircir en 2023. « Grâce à une nette amélioration de la rentabilité des clients, N26 s'attend à ce que sa perte nette soit plus que divisée par deux pour atteindre 100 millions d'euros en 2023 », indique la banque dans un communiqué diffusé ce mercredi 29 novembre. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 300 millions d'ici la fin de l'année, affirme l'entreprise.

Une entrée prochaine en Bourse

Cette année, la banque profite en effet combiné de la hausse des taux et de l'augmentation de ses dépôts, qui devraient atteindre 8 milliards d'euros à la fin de 2023 - soit un encours moyen de 2.000 euros par compte - contre 7,2 milliards à la fin 2022. Au total, N26 s'attend à ce que les revenus d'intérêt représentent 40% du chiffre d'affaires en 2023, contre 30% en 2022. Parallèlement, les restrictions du superviseur ont finalement permis une meilleure sélection des clients et surtout une baisse des dépenses de marketing.

Fait relativement rare dans l'univers des fintech, N26 a donné de nombreux détails sur ces comptes 2022... avec, il est vrai, un certain retard par rapport aux banques traditionnelles. Le fait que N26 vise une entrée en Bourse n'est pas sans doute pas étranger à cet effort de transparence. Et promis, juré, la rentabilité sera atteinte « au second semestre 2024 ».