La néobanque Monzo atteint les 5 milliards de dollars de valorisation

Les affaires reprennent. Après des mois de léthargie sur le terrain des levées de fonds dans le secteur de la fintech, la néobanque britannique Monzo vient de boucler un important tour de table de 430 millions de dollars, portant sa valorisation à 5 milliards de dollars. La banque, qui revendique 9 millions de clients, dont 2 millions conquis sur la seule année 2023, avait indiqué qu'elle avait atteint la rentabilité en mars 2023. C'est désormais la septième banque de détail britannique par le nombre de comptes.

Ce nouveau tour de table a été mené par CapitalG, le célèbre fonds indépendant d'Alphabet qui avait notamment investi dans Stripe et AirbnB, avec le soutien de Google Ventures et de HongShan Capital, tout comme des actionnaires actuels, comme Tencent et Passion Capital.

La dernière levée de fonds remonte à décembre 2021, pour un montant de 500 millions de dollars, déjà sur une valorisation assez proche, de l'ordre de 4,5 milliards de dollars, et ce moins d'un an après une précédente levée qui avait valorisé la banque à 1,1 milliard de dollars.

Conquête de l'Ouest

Monzo revient de loin. La néobanque a traversé de sérieuses turbulences à la sortie de la crise sanitaire, avec en plus une enquête du régulateur concernant les dispositifs anti-fraude et lutte contre le blanchiment. La fintech a pu cependant rebondir en diversifiant ses services, notamment dans l'épargne retraite et les produits d'investissement, ce qui lui a permis de doubler ses revenus l'an dernier.

« Nous avons réussi à créer une dynamique positive au cours des dernières années et nous disposons désormais du carburant nécessaire pour poursuivre nos objectifs plus intensément et plus rapidement », indique TS Anil, PDG de Monzo dans un communiqué. Les fonds levés seront mobilisés pour financer le développement de nouveaux produits mais aussi une nouvelle tentative pour s'implanter sur le marché américain, alors que sa précédente incursion avait été freinée par les autorités américaines.