BNP Paribas supprime un millier de postes dans ses filiales de crédit à la consommation

L'annonce peut choquer alors que le groupe vient d'annoncer un profit record de plus de dix milliards d'euros et une redistribution aux actionnaires d'un montant équivalent. Mais, aujourd'hui, la direction de BNP Paribas Personal Finance, le pôle spécialisé dans le crédit à la consommation du groupe bancaire, a présenté aux organisations syndicales un « projet de réorganisation opérationnelle » pour retrouver « à la croissance et à la profitabilité ».

Avec, à la clé, selon les syndicats, un plan de 921 suppressions de postes, « sans départ contraint », précise une source de la banque. La direction compte en effet jouer sur la mobilité interne au groupe et un plan de départ volontaire. En revanche, la banque refuse de commenter le nombre de postes concernés par ce plan.

Recentrage géographique

Ce projet doit simplifier l'organisation de la structure en France, principalement au niveau des fonctions supports (marketing, compliance...). Ce plan prévoit également un recentrage géographique des activités en zone Europe, avec l'abandon de certains pays, ce qui a logiquement des conséquences sur certaines fonctions en France.

Le secteur du crédit à la consommation est frappé e plein fouet par la brusque remontée du coût du refinancement qui ne peut pas être répercuté immédiatement sur les taux de crédits aux particuliers, compte tenu des taux de l'usure, sans parler de la perte de pouvoir d'achat des ménages et d'une montée des impayés. C'est également un secteur ultra concurrentiel et la venue de fintechs, comme Younited, a quelque peu bouleversé le marché et l'expérience client. Pourtant, jusqu'ici, le crédit à la consommation était réputé pour être une activité très rentable.

Mais l'ampleur de la restructuration peut surprendre : elle touche quasiment 18% des effectifs en France. L'ensemble du pôle, présent dans de nombreux pays, compte au total quelque 20.000 salariés. En revanche, la banque Floa, spécialisée dans le paiement fractionné, et récemment acquise, n'est pas concernée par cette réorganisation.