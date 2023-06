Credit Suisse remplacé par Kuehne+Nagel dans l'indice principal de la Bourse suisse

Avec la fusion à venir des deux banques hélvétiques, Credit Suisse et UBS, une place va se libérer dans le principal indice de la Bourse helvétique (SMI), qui recense les vingt principales valorisations de la place zurichoise.

« À l'occasion de la reprise du Credit Suisse Group AG, SIX procède à un ajustement extraordinaire », a indiqué SIX, l'opérateur de la Bourse suisse dans un bref communiqué publié lundi soir.

Ainsi, le groupe Kuehne+Nagel, actif dans la logistique pour le transport aérien, le transport maritime et le transport routier, remplacera la banque.

Un retrait effectif dès la semaine prochaine

Si le groupe suisse de transports et de logistique remplace Credit Suisse au SMI, c'est parce que cette dernière a été rachetée en mars par sa concurrente, UBS. Une fusion actée sous la pression des autorités suisses pour la somme de 3 milliards de francs suisses (une somme équivalente en euros) afin d'éviter sa faillite, dans un contexte de fortes perturbations pour les places boursières après la banqueroute de la banque américaine SVB.

UBS visait initialement une finalisation de l'opération fin juin. Lors d'un salon financier à Zurich, son directeur général, Sergio Ermotti, avait toutefois laissé entendre que la fusion pourrait intervenir plus tôt, aux alentours de fin mai ou début juin. La fusion doit faire naître un géant à la tête de 5.000 milliards de dollars (4.673 milliards d'euros) de capitaux investis. Elle devrait avoir lieu dès le 12 juin prochain, date que visent les deux banques ce qui entraînera un retrait de la cote le jour même à la Bourse de New York et le 13 juin à la Bourse Suisse.

Des activités renforcées dans le transport

Cette annonce intervient alors que Kuehne+Nagel a dévoilé ce mardi 6 juin une acquisition qui doit lui permettre de renforcer ses activités dans le transport de biens périssables. Le groupe va racheter l'opérateur de fret sud-africain Morgan Cargo, actif en Afrique du Sud, au Kenya et au Royaume-Uni, indique-t-il dans un communiqué, sans dévoiler le montant de la transaction. Cette dernière doit être finalisée au troisième trimestre.

En 2022, Kuehne+Nagel a réalisé un bénéfice net de 2,8 milliards de francs suisses (un montant équivalent en euros) pour un chiffre d'affaires de près de 39,4 milliards de francs. Mais les premiers mois de l'année 2023 ont été plus compliqués. « Le début de l'exercice 2023 a été marqué par des défis géopolitiques et liés à l'inflation dans le monde entier », soulignait le groupe fin avril. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a chuté de 37% (à 6,7 milliards de francs suisses) et le bénéfice net de 45% (à 462 millions de francs).

