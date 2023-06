Rachat de Credit Suisse par UBS : la fusion finalisée d'ici le 12 juin

Une page de l'histoire bancaire helvétique se tourne. Pour éviter que la deuxième plus grande banque du pays ne fasse faillite, les autorités suisses ont organisé dans l'urgence le rachat de Credit Suisse par UBS sous la conduite du ministère des Finances, de la banque centrale et de la Finma, l'autorité de surveillance des marchés en Suisse. Le 19 mars, UBS acceptait ainsi de la reprendre pour 3 milliards de francs suisses (une somme équivalente en euros), moyennant de solides garanties de la part de la Confédération. La fusion de Credit Suisse avec UBS devrait être finalisée d'ici le 12 juin, ont annoncé les deux banques ce lundi.

UBS visait initialement une finalisation de l'opération fin juin. Lors d'un salon financier à Zurich, son directeur général, Sergio Ermotti, avait toutefois laissé entendre que la fusion pourrait intervenir plus tôt, aux alentours de fin mai ou début juin. Ce rapprochement va faire naître un colosse bancaire à la tête de 5.000 milliards de dollars (4.673 milliards d'euros) d'actifs investis. La taille de la banque qui va émerger de cette fusion suscite d'ailleurs de vives inquiétudes en Suisse, tant pour l'emploi que la concurrence et pour son poids par rapport à la taille de l'économie suisse.

Le retrait de la cote dès la semaine prochaine

Les deux établissements ont précisé que les actions de Credit Suisse seront retirées de la cote. Ce retrait concerne aussi bien les actions de Credit Suisse à la Bourse suisse que ses certificats de dépôts à la Bourse de New York, indiquent les deux banques dans des communiqués séparés. Si l'acquisition est finalisée avant l'ouverture du négoce aux Etats-Unis le 12 juin, le retrait de la Bourse de New York interviendra le 12 juin, mais le 13 juin à la Bourse Suisse.

Si l'opération est finalisée après l'ouverture de la séance aux Etats-Unis, le retrait de la cote interviendra le 13 juin sur les deux places boursières, précise le communiqué de Credit Suisse. La Bourse suisse a approuvé la demande de décotation de Credit Suisse qui a été déposée le 2 juin, précise la place suisse dans un communiqué. Le dernier jour de négoce sera communiqué au plus tard lors de la dernière séance avant l'ouverture du négoce par voie d'information officielle, précise la Bourse suisse.

Une commission d'enquête parlementaire en Suisse

L'annonce de Credit Suisse et UBS intervient alors que le gouvernement suisse a dit le 2 juin dernier accorder son « plein soutien » à la création d'une commission d'enquête parlementaire. Rarissime en Suisse, cette initiative veut faire la lumière sur la façon dont les autorités suisses ont géré le rachat de Credit Suisse par UBS.

« Le Conseil fédéral (le gouvernement, ndlr) considère qu'il est utile et nécessaire d'examiner en détail les événements qui ont conduit à l'acquisition de Credit Suisse par UBS », indique-t-il dans un communiqué.

Cette commission sera composée de 14 membres, représentant à parts égales les députés et sénateurs, selon un communiqué de la chambre basse du Parlement. Elle sera composée de manière à représenter tous les grands partis. Un budget de 5 millions de francs lui sera alloué pour mener ses travaux. Elle entend examiner « la légalité, l'opportunité et l'efficacité des activités » des autorités suisses dans ce rachat et prévoit de faire un rapport aux deux chambres sur les responsabilités et éventuelles « lacunes constatées sur le plan institutionnel ». Les commissions d'enquête parlementaire en Suisse sont extrêmement rares.

« Ce n'est que la cinquième fois de l'histoire que le parlement met en place son outil le plus puissant, qui l'autorise entre autres à consulter les procès-verbaux confidentiels du Conseil fédéral et à mener de véritables interrogatoires avec des hauts responsables », observe le quotidien suisse Le Temps.

Pour imposer ce rachat, le gouvernement avait eu recours à des mesures d'urgence qui avaient provoqué la colère des élus, qui n'avaient été consultés que symboliquement sans avoir le temps de se réunir. Des députés avaient rapidement réclamé une commission d'enquête, compte tenu des sommes engagées par l'Etat et des vives inquiétudes que cette fusion suscite pour l'emploi et la concurrence en Suisse. D'abord plus réservés, les sénateurs s'étaient finalement ralliés à leur proposition.

Au total, quelque 259 milliards de francs ont été mis à disposition entre les garanties de la Confédération et les liquidités prêtées par la banque centrale pour faciliter la transaction.

(Avec AFP)