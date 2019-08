La banque PNB ne veut pas mourrir... et refuse le diktat de la BCE

La BCE avait annoncé jeudi que PNB Banka, la sixième banque lettone avec 550 millions d'euros d'actifs a été déclarée en état de "faillite ou de faillite probable", une décision aussitôt saluée par le Premier ministre letton qui y a vu une mesure permettant de stabiliser le secteur bancaire du pays, touché par des scandales, et en voie de réforme.

Lire aussi : La BCE va liquider la sixième banque lettone

"Les actionnaires et le conseil d'administration de PNB Banka vont contester vigoureusement toute demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité devant les tribunaux lettons et, dans ce contexte, exigeront que les tribunaux lettons bénéficient des indications de la Cour de justice européenne sur le respect (des directives) du droit européen", a déclaré la banque lettone dans un communiqué sur son site internet où elle nie son insolvabilité.

"Les nouveaux actionnaires et le conseil d'administration de PNB Banka se réservent tous les droits et recours au niveau national et européen ainsi que ceux issus des accords sur les investissements. Ceci inclut le traité sur les investissements entre les États-Unis d'Amérique et la Lettonie", ajoute le communiqué.