La faillite de SVB est-elle la première d'une longue série ?

« Risque sérieux de faillite », « éviter la contagion »... deux jours après l'annonce des autorités américaines de la fermeture de la Silicon Valley Bank (SVB), le monde s'agite, en particulier le secteur de la tech. La banque était connue pour le financement de start-up notamment dans le domaine de la tech, parvenant à se hisser au rang de 16ème plus grosse banque américaine par la taille de ses actifs. Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt a estimé dimanche que la faillite SVB pouvait menacer sérieusement la tech britannique. De son côté, le gouvernement américain a déclaré vouloir éviter une contagion au reste du système bancaire mais ne souhaite pas renflouer l'établissement pour autant.

Plusieurs établissements décrochent en bourse aux Etats-Unis

Depuis vendredi, l'Agence de garantie des dépôts (FDIC) a repris le contrôle de la SVB après le retrait massif de ses clients et des tentatives infructueuses de levées de fonds. Depuis, plusieurs établissements de taille moyenne ou régionale ont dévissé en Bourse comme la Californienne First Republic ou la Signature Bank, toute deux amputées de 30% de leur valeur. Problème : de nombreux clients pourraient retirer leurs fonds dans ces établissements et entraîner avec eux d'autres faillites.

Afin d'éviter l'effet domino, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a expliqué que le gouvernement travaillait sur « une résolution » de la situation en écartant toutefois un sauvetage par de l'argent public. Elle espère une acquisition par l'Agence de garantie des dépôts.

Panique en Angleterre

La faillite de la banque SVB constitue la plus grosse faillite bancaire depuis celle de Washington Mutual en 2008. Et ses répercussions ne s'arrêtent pas aux Etats-Unis. De l'autre côté de la Manche, on s'inquiète du sort de sa filiale anglaise, la Silicon Valley Bank UK Limited. La Banque d'Angleterre a annoncé son intention « de demander au tribunal de [la] placer dans une procédure d'insolvabilité bancaire ». Pour autant, le Trésor britannique a assuré que les problèmes de la SVB n'avaient « pas d'implications sur d'autres banques exerçant au Royaume-Uni ».

La chaine de télévision britannique a annoncé que la Bank of London, ouverte il y a deux ans, avait l'intention d'étudier la reprise de la branche anglaise de la SVB. Sur cette même chaîne, le ministre des Finances britannique a quant à lui fait part de son inquiétude pour l'économie britannique. « Il existe un risque sérieux pour nos secteurs de la technologie et des sciences, dont beaucoup font affaire avec cette banque. »

(Avec AFP)