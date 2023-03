Cryptomonnaies : le stablecoin USDC emporté dans la chute de SVB

Le « stablecoin » USDC, considéré comme un des actifs les plus sûrs des cryptomonnaies, a décroché cette nuit et n'est plus indexé au cours du dollar comme il doit en théorie l'être. Son fondateur Circle a en effet annoncé qu'il ne pouvait plus retirer les 3,3 milliards de dollars qu'il avait déposés dans la banque californienne en faillite SVB. Dans le sillage d'USDC, d'autres « stablecoins » souffrent.