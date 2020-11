Les agences de notation redoutent une année 2021 difficile pour les banques

Après la publication de résultats globalement bons au troisième trimestre, souvent supérieurs aux attentes des analystes financiers, les agences de notation financière restent prudentes sur le secteur bancaire. « Cette année a été difficile pour les banques et l'année prochaine pourra l'être plus encore », prévient ainsi une étude sectorielle de S&P Global Ratings, publiée mardi. Pour mémoire, environ un tiers des notations des banques sont sous perspective négative.

Quatre risques-clés

L'étude souligne quatre risques-clés qui pourraient peser sur le secteur, au niveau mondial, l'année prochaine : une prolongation des effets de la pandémie sur l'économie, des effets négatifs sur les emprunteurs qui ne bénéficieront plus des mesures de soutien de l'État et des moratoires accordés par les banques, une hausse des défauts de paiement et, enfin, une dégradation du marché immobilier.

Dans certains pays, dont la France, le retour au niveau « d'avant crise » pourrait ainsi attendre 2023. « La crise n'a pas fini d'impacter les banques...