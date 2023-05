Les deux rivaux au sein du Crédit Mutuel signent une paix des braves

Il faut savoir terminer une guerre, surtout quand elle est fratricide. Julien Carmona l'a vite compris lorsqu'il a succédé à Jean-Pierre Denis à la tête du Crédit Mutuel Arkéa au printemps 2021. C'est sans doute aussi le constat fait à la Confédération nationale de Crédit Mutuel par son président Nicolas Théry, par ailleurs à la tête du Crédit Mutuel Alliance Fedérale, principale entité du groupe bancaire mutualiste.

La Confédération nationale, organe central du groupe pour le régulateur, et Crédit Mutuel Arkéa ont ainsi signé, ce mercredi, un protocole d'accord qui met fin à dix années de conflits entre les fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest et celles regroupées au sein de l'alliance fédérale, sous la houlette de la puissante fédération de Centre Est Europe.

Une bataille onirique entre Brest réclamant l'indépendance et Strasbourg, érigé en gardien du Temple, qui avait fini par agacer, pour ne pas dire plus, les autorités de tutelle, aussi bien à Paris qu'à Francfort. « Les autorités bancaires n'ont jamais levé le petit doigt pour défendre le projet d'indépendance », se rappelle un témoin. La bataille avait fini aussi, et surtout, par lasser les équipes en interne, voire même les élus et les administrateurs bretons qui ont pu être, un moment, grisés par les succès commerciaux de Crédit Mutuel Arkéa.

Une autonomie reconnue

Le protocole d'accord a donc été adopté à l'unanimité par le conseil d'administration de la Confédération nationale. Il garantit tout d'abord « l'autonomie » des 19 fédérations tout en préservant « la cohésion du groupe ». Exit donc l'indépendance, même si cette revendication était devenue purement formelle chez les Bretons. Lors de sa nomination, Julien Carmona a toujours eu soin d'éviter de réclamer une indépendance au profit « d'une autonomie complète » vis-à-vis de la Confédération, comme il l'avait souligné auprès de La Tribune en juillet 2021.

Cette autonomie ne sera certes pas complète, mais le texte précise néanmoins que « les groupes régionaux déterminent librement leur stratégie et plus largement leur projet d'entreprise, dans le respect des règles prudentielles », avec même un droit de veto en « cas d'atteinte des intérêts vitaux ». C'est un point de nature à rassurer les salariés et les syndicats de Crédit Mutuel Arkéa, qui a souvent agité la menace des doublons en cas d'intégration. De fait, Arkéa a su développer ces dernières années sa propre stratégie avec de nombreuses filiales spécialisées, à compétence nationale, et sa propre informatique.

Un des points clés est également la création d'un poste de vice-président de la Confédération nationale, qui reviendra de droit au président de la fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. C'est un juste retour à la situation d'avant la crise interne qui avait abouti à la suppression de ce poste en 2011, sous la présidence, parfois qualifiée d'autoritaire, de Michel Lucas, l'homme qui a su forger la cohésion du groupe mutualiste en utilisant l'arme de l'informatique. Ce protocole doit se traduire, « dans les prochaines semaines », par un projet de révision des statuts qui sera soumis à une assemblée générale extraordinaire mais aussi au ministre de l'Économie.

Un projet d'indépendance mort-né

Les tensions entre Brest et Strasbourg font presque partie de l'ADN du groupe mutualiste. Elles ont même aiguillonné les deux rivaux dans une compétition débridée qui a sans doute permis aux « deux » Crédit Mutuel de devenir des banques remarquablement performantes, les plus rentables même en France, depuis 2008. Comme souvent, ce sont deux patrons charismatiques, à l'égo surdimensionné, Michel Lucas à Strasbourg (malgré des origines bretonnes !) et Jean-Pierre Denis à Brest, qui ont aiguisé ces rivalités, ce dernier rêvant de succéder au premier.

Elles iront crescendo jusqu'à 2018 quand des salariés bretons manifestent à Paris pour réclamer l'indépendance de Crédit Mutuel Arkéa. Ce projet, né en 2014 et baptisé « liberté » en interne, n'a cependant rencontré que des échecs depuis le début. Les autorités de tutelle étaient clairement contre, ne souhaitant pas prendre le risque de fragiliser un groupe bancaire en pleine santé. Le projet était d'ailleurs plutôt centré sur une autonomie avec le maintien de la marque Crédit Mutuel et il n'a cessé d'évoluer avec le temps.

L'échec de la réforme statutaire souhaité par Arkéa avait déjà provoqué le départ de l'emblématique numéro deux, Roland Le Moal, en février 2020, et tiré de facto un trait sur l'indépendance. Arkéa avait alors communiqué, en pleine crise du Covid en mars 2020, sur une « pause jusqu'en 2024 ».

Pour tous les observateurs, le départ de Jean- Pierre Denis ne devait pas non plus tarder. Sa démission fut annoncée un an plus tard, en mars 2021. La politique de la chaise vide auprès des instances nationales devait prendre fin. C'était la mission de Julien Carmona, venu de l'univers de l'immobilier, celle finalement de négocier au mieux les conditions de réintégration d'Arkéa dans la famille mutualiste du Crédit Mutuel. Cela aura pris deux ans, après de nombreux rebondissements et de communiqués péremptoires.