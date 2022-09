Crédit Mutuel Arkéa génère 62% de son impact social et environnemental en Bretagne

Le Crédit Mutuel Arkéa a dévoilé jeudi 29 septembre la première mesure en euros de ses impacts extra-financiers en Bretagne et sur les différents marchés que le groupe bancaire accompagne pour l'exercice 2021.

Il en ressort que cette performance, qui calcule l'impact environnemental et social des différentes actions non-financières de l'entreprise, s'élève à 5 milliards d'euros.

La Bretagne et ses quatre départements forment, avec la Gironde, la Charente et la Dordogne (Crédit Mutuel du Sud-Ouest), un territoire historique du Crédit Mutuel Arkéa.

Elle représente donc logiquement 62% de l'impact total du groupe évalué pour sa part à 8,1 milliards d'euros en 2021, en hausse de 7,3% sur un an grâce aux créations d'emplois.

« Avoir un impact positif pour la Bretagne et ses habitants constitue une ambition majeure pour le Crédit Mutuel de Bretagne » a ainsi fait remarquer Philippe Rouxel, directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne lors d'une conférence de presse au Relecq-Kerhuon, siège du groupe près de Brest.

Financer des territoires, l'impact sur les emplois

Expérimentée en octobre dernier sur la filiale Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels, dans le cadre des objectifs du plan stratégique Transitions 2024 et du statut d'entreprise à mission, cette méthodologie de mesure en euros des impacts extra-financiers vient d'être généralisée pour les années 2020-2021.

Le détail de la répartition entre les différentes parties prenantes du Crédit Mutuel Arkéa en Bretagne s'établit comme suit : 4,7 milliards d'euros pour les sociétaires et les clients au travers des financements accordés par le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels, 36 millions d'euros pour les fournisseurs et 233 millions d'euros pour les salariés.

Alors que l'établissement bancaire présidé par Julien Carmona défend une « finance au service des territoires et de leurs acteurs », l'impact total le plus élevé, à 3,054 milliards d'euros, provient des 45.649 clients professionnels et entreprises. Segment pour lequel l'encours de la banque s'élève à 7 milliards d'euros.

Les 248.000 particuliers bretons (encours de 21,4 milliards d'euros) génèrent un impact extra-financier de 1,6 milliard d'euros, dont 95% issus du poste habitat. Les travaux d'économie d'énergie représentent un impact de 3,5 millions d'euros.

Dans le secteur de l'agriculture, où la banque affiche 8.712 clients pour un encours de 1,7 milliard d'euros, l'impact extra-financier s'élève à 111 millions d'euros.

Quant aux 6.375 salariés bretons, qui représentent 65% de l'effectif total du groupe, leur impact est évalué à 233 millions d'euros. C'est 70% de l'impact total du Crédit Mutuel Arkéa sur le périmètre des ressources humaines.

« En mesurant sa performance globale, selon une méthode sans équivalent, le Crédit Mutuel Arkéa démontre son engagement au service d'un impact positif de long terme et d'une finance durable », fait valoir Julien Carmona.

Au niveau du groupe, un million d'euros de financements accordés génèreraient en moyenne 165.000 euros d'impacts socio-économiques positifs.

332 millions d'euros dans la transition écologique

La méthodologie mise en œuvre s'appuie sur la conversion en euros de l'impact du groupe observé à travers 24 indicateurs environnementaux ou socio-économiques, internes ou externes.

Pour la première fois calculée à l'échelle d'un périmètre élargi, cette performance extra-financière intègre 70% des financements du groupe, 95% des achats externes et 90% des effectifs.

Les impacts directs, comme la réduction du propre bilan carbone du groupe ou le financement des transitions énergétiques, représentent 4% de cette performance soit 332 millions d'euros.

Les impacts indirects, comme le recours à des fournisseurs issus des territoires où il est installé, s'élèvent à 40% (3,2 milliards d'euros).

Quant aux impacts induits, ceux auxquels le groupe contribue, comme le financement de médecins, d'établissements de santé ou d'EHPAD, ils comptent pour 56% de cette performance (4.536 milliards d'euros).

Sur 2021, le Crédit Mutuel Arkéa estime que 77% de son impact extra-financier 2021 a été réalisé sur ses territoires historiques.

Conçue comme une méthode d'amélioration, la banque place sa marge de progression dans l'accompagnement des investissements de ses clients, notamment professionnels.

