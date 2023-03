Revolut publie (enfin) ses comptes 2021 sur le premier bénéfice de son histoire

La star des fintechs britanniques Revolut a fini par publier ses comptes de l'exercice 2021, après deux reports consécutifs, au-delà même des limites légales. La fintech se bat depuis des mois avec le régulateur britannique Financial Reporting Council sur ses procédures comptables, notamment sur les activités de change et sur les cryptomonnaies, deux activités qui pèsent lourd dans les revenus. Selon Revolut, tout est désormais rentré dans l'ordre.

Et surtout, malgré une année 2021 toujours entravée par les restrictions de circulation liées au Covid-19, Revolut a dégagé le premier bénéfice depuis sa création en 2015, avec un résultat d'exploitation de 60 millions de livres sterling et un bénéfice net de 26,3 millions (contre une perte de 223 millions de livres sterling en 2020).

La fintech a surfé sur la vague numérique avec près de cinq nouveaux millions de clients en 2021 et un nombre d'utilisateurs de services payants en hausse de 75%. Au total, les revenus s'élèvent en 2021 à 636 millions de livres sterling, soit trois fois plus que l'année précédente.

Pour 2022, Revolut s'attend à une hausse de plus de 30% de ses revenus à 850 millions de livres sterling, malgré les secousses qui ont frappé le marché des cryptomonnaies, qui pèsent désormais un tiers de ses revenus. En revanche, la fintech n'a donné aucune indication sur sa profitabilité en 2022.

Pas de levée de fonds prévu à ce jour

La compagnie, valorisée quelque 33 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en juin 2021, est non cotée et donc pas dans l'obligation de fournir des états financiers détaillés chaque trimestre ou semestre. Pour l'heure, Revolut exclut toute nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs, et encore moins une prochaine introduction en Bourse.

Reste que l'annonce de Revolut tranche quelque peu dans un paysage de la fintech secoué par des plans de licenciements et un effondrement des valorisations. Ainsi, la fintech suédoise Klarna, spécialisée dans le paiement fractionné, a annoncé une perte d'un milliard de dollars en 2022 et a vu sa valorisation chuter de 85% lors de son dernier tour de table.

Revolut dispose d'une licence bancaire dans l'Union européenne mais pas encore au Royaume-Uni. Le retard dans la publication des comptes n'a sans doute pas aidé mais la presse britannique souligne également des problèmes de conformité et aussi de culture d'entreprise, jugée très agressive, provoquant le départ de nombreux cadres.

« Super app »

La fintech s'est faite connaître pour ses services de transfert d'argent, via des comptes multidevises, avant de se diversifier dans les services bancaires ou de transactions sur les cryptomonnaies. Elle souhaite surtout transformer son application mobile en « super-app », c'est-à-dire agréger autour de sa plateforme bancaire mobile une multitude de services. Sa page d'accueil propose déjà un vaste catalogue, du paiement à l'assurance, en passant par les voyages, l'épargne, le crédit et même la messagerie instantanée.

Comme son principal concurrent Wise, Revolut a très vite su se faire connaître à l'international, notamment aux Etats-Unis, avec plus de 500.000 clients, son nouveau marché prioritaire. La fintech est également présente dans des pays émergents clés comme le Brésil, le Mexique ou l'Inde, et dans 18 pays européens. Aujourd'hui, Revolut revendique 27 millions de clients dans le monde, « soit plus que le double du début de l'année 2021 », précise la société.

