Conflit d'intérêts : Le Gendre (LREM) démissionne à la Caisse des Dépôts

Le sujet avait été évoqué dès le choix d'Emmanuel Macron de nommer Eric Lombard à la direction de la Caisse des Dépôts en novembre dernier : ses liens passés avec Gilles Le Gendre risquaient de poser des problèmes de conflit d'intérêts. C'est confirmé : le député La République En Marche (LREM) de Paris a annoncé ce mercredi sa démission de ses fonctions de membre et président de la Commission de surveillance de la Caisse lors d'une réunion extraordinaire de celle-ci.

"Sa décision fait suite à l'avis rendu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans lequel le Collège de cette dernière le met en garde contre « le risque d'interférence qui pourrait être de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice impartial, indépendant et objectif de ses fonctions », du fait des relations professionnelles qu'il a entretenues jusqu'en mai 2017, dans le cadre de ses activités de conseil, avec Éric Lombard, alors président-directeur général de Generali France, devenu directeur général de la Caisse des Dépôts le 8 décembre 2017", explique la Caisse dans un communiqué .

Dans son avis, rendu public, bien que destiné au seul Gilles Le Gendre, "libre de son usage", la Haute autorité rappelle que la commission de surveillance "rend des avis, dont certains sont obligatoires, bien que non contraignants, sur tous les aspects de la stratégie et de la gestion du groupe." Elle relève que :

"tant la nature de la relation d'affaires que sa durée [10 ans pour Generali, 4 ans sous Eric Lombardr,ndlr] et son caractère très récent font naître un doute raisonnable sur l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité de M. Le Gendre à l'égard de M. Lombard", à la fois dans l'hypothèse où M. Le Gendre serait amené à à prendre une décision relative à la situation individuelle de M. Lombard, mais aussi plus généralement lorsque la commission doit contrôler la gestion du groupe par son directeur général."