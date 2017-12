Un spécialiste d'Internet numéro deux de la Caisse des Dépôts

Un mois après sa nomination à la tête de la Caisse des Dépôts, Eric Lombard constitue son équipe. L'institution publique a annoncé ce vendredi soir qu'il avait procédé à la la nomination d'Olivier Sichel en tant que directeur général adjoint. Ce spécialiste d'Internet, défenseur de la neutralité du Net, a joué un rôle clé dans le dossier d'abus de position dominante contre Google à Bruxelles.

Diplômé de l'Essec (Eric Lombard a fait HEC), et de Sciences Po, Olivier Sichel, 50 ans, est un ancien élève de l'ENA. Inspecteur des Finances en 1994, il est chargé au ministère des Finances d'une mission de vérification dans les services et d'audit des politiques publiques. En 1998, il abandonne l'administration pour France Télécom, dont il devient directeur d'agence. En 2000, il prend la tête d'Alapage.com, filiale de commerce électronique de Wanadoo. En 2002, il devient Pdg du fournisseur d'accès à Internet qu'il intègre dans France Télécom, dont il devient directeur exécutif de la Division Téléphone Fixe & Internet Europe. En 2006, il rejoint la société de capital-risque Sofinnova, où il finance notamment BlueKiwi et Twenga. En 2012, il devient Pdg du leader européen des guides de shopping sur Internet LeGuide.com qu'il vend à Kelkoo en 2016. Il crée et préside la Digital New Deal Foundation, un think tank consacré au numérique.

La Caisse des Dépôts a également annoncé que la directrice des finances Virginie Chapron-du Jeu, qui était précédemment sous l'autorité du directeur des finances, de la stratégie et des participations de la Caisse des Dépôts, serait directement placée sous l'autorité du directeur général de la Caisse des Dépôts.