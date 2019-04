Crédit Agricole se renforce dans la conservation d'actifs en s'alliant à Santander

La banque française et la banque espagnole vont créer une entité commune dédiée à la conservation et l'administration d'actifs. Elle sera détenue à 69,5% par le Crédit Agricole et à 30,5% par Santander. (Crédits : @Crédit_Agricole)

La banque française et la banque espagnole vont créer une entité commune dédiée à la conservation et l'administration d'actifs. Elle sera détenue à 69,5% par le Crédit Agricole et à 30,5% par Santander et conservera le nom de Caceis, la filiale de conservation et d'administration d'actifs du Crédit Agricole.