Dette : les taux plongent à des niveaux historiquement bas

Vers 10h40 GMT, le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans se détendait à 0,461%, soit une baisse de trente points de base, après avoir chuté jusqu'à 0,323% un peu plus tôt, le plus bas de son histoire. Le taux français à dix ans s'enfonçait de son côté un peu plus en territoire négatif, à -0,394% contre -0,352% à la précédente clôture.