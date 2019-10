Faux placements sur Internet : un fléau d'au moins 1 milliard d'euros

« Tout semblait parfaitement fonctionner, il y avait une ambiance de salle de marché, un secrétariat, une comptabilité... », confie Alain, retraité de 68 ans, qui se décrit comme « un peu joueur. Par le passé, j'ai boursicoté, j'ai fait de l'immobilier, je prenais déjà des risques avec la Bourse. » Pas étonnant dès lors qu'il ait « mis les pieds dans les cryptomonnaies ». Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il effectue un premier virement et teste la réaction de la société en demandant un remboursement : « Dans les six jours, je recouvrais mes 3 000 euros », raconte-t-il. Mis en confiance, il effectue jusqu'à huit virements. Mais lorsqu'il demande un remboursement beaucoup plus important, 30000 euros, il n'a plus personne au téléphone : « C'était le black-out pendant quelques jours. » Puis l'affaire prend une autre tournure : il est contacté par une personne se disant de l'administration fiscale britannique, qui lui réclame « 35300 euros pour recouvrer tous mes achats et tous les bénéfices ! » Puis la note descend à 10000 euros, puis à 5 000 euros. « Là, j'ai compris que c'était une bande organisée », témoigne le retraité.

Des sites à l'aspect professionnel

L'Autorité des marchés...