Guillaume Borie, l'assureur prodige d'AXA France

« La prochaine fois, il faudra faire des photos plus détendues ! », sourit Guillaume Borie. Les premiers clichés officiels font de lui un premier de la classe, lunettes à l'appui, alors qu'avec sa barbe de deux jours, sa poignée de main ferme et ses éclats de rire, il donne plutôt à voir un homme décidé et, effectivement, décontracté...

Le poste qu'il occupera à partir du 1er janvier 2020, celui de directeur général délégué de la filiale France et directeur général d'AXA Particuliers & IARD Entreprises, rattaché à Jacques de Peretti, PDG d'AXA France et membre du comité de direction d'AXA, ne semble pas l'effrayer.

À 33 ans, il refuse toute interprétation de sa nomination comme celle d'une « relève » et d'une « nouvelle génération ». La preuve, il adore chanter du Johnny Halliday, un artiste qui transcende les âges ! « J'assume », dit-il en riant. Et s'il botte en touche lorsqu'on lui parle du choix effectué par Jacques de Peretti - « je ne suis pas le mieux placé pour commenter son choix ! » -, il estime que cette nomination est simplement « une nouvelle étape et une nouvelle façon de servir le groupe, que j'aborde avec enthousiasme, puisque je rejoins le navire amiral, et avec...