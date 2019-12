Delphine Maisonneuve prend les rênes de l’innovation chez Axa

Le jeu des chaises musicales se poursuit chez Axa. Le groupe d'assurance annonce, ce mercredi 4 décembre, la nomination de Delphine Maisonneuve, actuellement directrice générale d'Axa Brésil, au poste de directrice générale d'Axa Next et directrice de l'innovation du groupe.

Pur produit Axa, Delphine Maisonneuve remplace ainsi Guillaume Borie, récemment nommé directeur général délégué d'Axa France et directeur général d'Axa Particuliers & IARD (dommages) Entreprises. Un poste stratégique, donc, puisqu'il sera en charge, à seulement 33 ans, de la distribution de la principale filiale du groupe.

La nomination de Delphine Maisonneuve sera effective dès le 1er janvier prochain. Elle sera directement sous la responsabilité de Benoît Claveranne, directeur général international et nouveaux marchés et membre du comité de direction d'Axa, et son remplacement au poste de directrice générale d'Axa Brésil sera annoncé à une date ultérieure, précise le deuxième assureur européen dans un communiqué de presse.

Inventer de nouveaux business models

Fondée en janvier 2019, Axa Next est une entité dédiée à la création de nouveaux services et business models dans les domaines de la santé, de l'économie des plateformes, des PME et de la mobilité. L'entité regroupe plusieurs dispositifs : les trois laboratoires d'Axa situés à Londres, Shanghai et San Francisco, Axa Venture Partners, le fonds d'investissement d'Axa dédié à la Fintech et à l'Assurtech, le "startup studio" Kamet, Axa Partners dont la mission est d'industrialiser les partenariats en B2B2C, et enfin Axa Global Parametrics, qui explore un nouveau modèle d'assurance basé sur les données et la technologies.

"Dans ses nouvelles fonctions, Delphine Maisonneuve poursuivra les efforts d'Axa pour concevoir, piloter et déployer des offres innovantes d'assurance et de services dans l'ensemble du groupe, en ligne avec la stratégie Payer to Partner. Elle développera également l'écosystème d'innovation d'Axa à travers le groupe en lien étroit avec les équipes opérationnelles", écrit la compagnie d'assurance.

Engagée pour plus de mixité

Delphine Maisonneuve pilotait le marché brésilien depuis juillet 2018. Diplômée de l'École centrale de Lyon, elle est entrée chez Axa Espagne il y a près de 20 ans en tant que responsable de la stratégie de distribution et du marketing opérationnel, puis comme responsable de la distribution du groupe AXA, avant de rejoindre AXA France en 2006. Elle y a occupe des fonctions variées, de directrice des ventes et de la distribution à directrice retail dommages, en passant par directrice PME et travailleurs indépendants.

Delphine Maisonneuve est également engagée pour plus de mixité dans la finance. Elle a ainsi occupé le poste de coprésidente de Financi'elles, une fédération de réseaux de promotion de la mixité intra-entreprises du secteur financier qui s'est donnée pour mission d'accélérer l'accès des femmes au sommet des organisations du secteur de la finance. "Aujourd'hui, 32% du top management d'Axa sont des femmes et notre objectif est d'arriver à la parité de genre en 2023", nous avait indiqué Karima Silvent, DRH du groupe, lors d'une précédente interview.

Axa n'est pas le seul établissement financier à avoir nommé une femme à la tête de l'innovation. Claire Calmejane chapeaute l'innovation chez Société Générale depuis juillet 2018. Chez BNP Paribas, Sophie Heller pilote l'innovation et l'expérience client et Magali Noé est aux manettes de la transformation digitale de CNP Assurances.

