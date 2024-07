Bourse : le CAC 40 plombé par les mauvais résultats des groupes de luxe en Europe

Mauvais début de semaine pour la Bourse de Paris. L'indice vedette CAC 40 a reculé de 62,35 points à 7.661,97 points (-0,81%) vers 9h25 GMT (11H25, heure de Paris) ce lundi, alors qu'il avait gagné vendredi 1,27%, pour finir d'ailleurs à sa clôture la plus haute depuis le 12 juin.

Il est tiré vers le bas par les entreprises du luxe : LVMH a perdu 2,36% à 707,80 euros, Hermès 1,61% à 2.135 euros et Kering 4,29% à 324,70 euros. Ces dernières avaient pourtant nettement progressé en Bourse la semaine passée, contribuant alors à la bonne performance du CAC 40.

Le luxe à la peine

La raison pour expliquer cette baisse n'est pas difficile à trouver compte tenu des premiers résultats d'entreprises européennes d'ores et déjà communiqués. Ainsi, ceux de l'horloger suisse Swatch Group ont révélé, ce lundi, une baisse de -70,5% de son bénéfice net au premier semestre, une performance bien inférieure aux attentes des analystes. Le groupe de luxe britannique Burberry, de son côté, a aussi enregistré de nouvelles « performances décevantes » qui ont entraîné le remplacement de son directeur général Jonathan Akeroyd.

Les performances financières de LVMH, Hermès et Kering ne seront toutefois connues qu'à partir de la semaine prochaine. Peut-être se révéleront-elles bonnes. Reste que, au premier trimestre, entre ces trois géants du luxe, seul Hermès avait enregistré une croissance de ses ventes. LVMH s'en était toutefois pas mal sorti, avec un bénéfice opérationnel et un chiffre d'affaires en hausse, alors que Kering, plombé par sa marque Gucci, les a vus chuter.

L'ensemble du secteur souffre en fait depuis plusieurs mois déjà des difficultés de l'économie chinoise, qui est l'un de ses principaux moteurs de développement. Depuis la fin de la pandémie, la deuxième économie mondiale peine à relancer son activité, lestée par une crise dans l'immobilier, une consommation en berne et un chômage élevé chez les jeunes. Le pays a ainsi vu sa croissance économique ralentir au deuxième trimestre, à 4,7% sur un an selon les chiffres officiels. Un rythme, en deçà des attentes d'analystes et de celui du premier trimestre (5,3%), et qui est également son plus faible depuis début 2023. De mauvais augure pour le secteur du luxe.

L'incertitude généralisée pèse aussi

Cette situation n'est toutefois pas propre à la Bourse de Paris : elle est similaire ce lundi sur les autres places financières européennes. La Bourse de Londres a ainsi reculé de 0,70% vers 7h15 GMT (09H15, heure de Paris) et celle de Francfort de 0,23%.

Les résultats d'entreprises ne sont d'ailleurs pas les seuls à expliquer ces reculs. Les marchés commencent à réagir à la tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump ce samedi, ainsi qu'au fait que l'ex-président puisse être de nouveau réélu à la tête des États-Unis en novembre prochain. Cela provoque une remontée du dollar et des taux d'intérêt outre-Atlantique, bien qu'en France, le taux d'intérêt de l'État français à 10 ans a légèrement reculé, à 3,13%.

C'est aussi la dense actualité de cette semaine qui pèse dans la balance et rend les investisseurs frileux. Ils attendent d'abord des prises de parole de responsables de la Banque centrale américaine, notamment son président Jerome Powell ce lundi. Puis, mardi, la publication d'indicateurs importants aux États-Unis, comme les ventes au détail. Et enfin la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi, la dernière, début juin, ayant été marquée par la décision de baisser pour la première fois ses taux directeurs. Peu de chance néanmoins qu'elle soit réitérée dès ce mois de juillet, la prochaine baisse n'étant pas attendue avant septembre, voire plus tard selon l'inflation.

