Courtage en ligne : en perte de vitesse, Robinhood taille à nouveau dans ses effectifs

La plateforme américaine de courtage en ligne Robinhood, qui a révolutionné le marché avec son modèle gratuit pour les particuliers, va une nouvelle fois tailler dans ses effectifs, sur fond de désintérêt croissant des Américains pour la Bourse, mais surtout pour les cryptomonnaies, dont les cours ont connu une chute brutale ces derniers mois.

Le plan de licenciement concerne 750 postes, soit près d'un quart des effectifs. "L'année dernière, nous avions recruté en faisant l'hypothèse selon laquelle l'appétit pour la Bourse et les cryptos observé à l'ère du Covid continuerait en 2022", a justifié le cofondateur de la plateforme, Vlad Tenev dans une lettre aux employés publiée sur le blog de la société.

Baisse de 28 % des utilisateurs

L'entreprise californienne avait déjà supprimé environ 9% de ses effectifs fin avril, après avoir vu le nombre d'utilisateurs actifs baisser de 8% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Elle avait aussi indiqué qu'elle mettrait l'accent sur la maîtrise des coûts.

Mais cette première purge n'a visiblement pas suffi. "Depuis, nous avons vu l'environnement macro-économique se détériorer encore plus, avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, accompagnée d'un effondrement du marché des cryptos. Cela a encore réduit l'activité de notre clientèle et les actifs sous notre contrôle", explique le patron de Robinhood.

Selon le communiqué des résultats trimestriels publié mardi, Robinhood comptait environ 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels fin juin, soit 28% de moins que l'année dernière. Son chiffre d'affaires a plongé de 44% sur un an. Face à la crise des cryptomonnaies, plusieurs plateformes de placements spécialisées dans ces devises volatiles se sont récemment déclarées en faillite. Et, plus généralement, de nombreuses entreprises technologiques ont ralenti le rythme des embauches ou renvoyé du personnel, face au contexte économique défavorable.

Histoire mouvementée

Bien que courte, l'histoire de Robinhood a déjà été marquée par plusieurs controverses. La plateforme, dont la mission était de "démocratiser la finance", a été au cœur de la controverse liée à la folle spéculation autour des actions mèmes, comme Gamestop, à Wall Street en janvier 2021. Son modèle économique est également dans le viseur des superviseurs : pour assurer la gratuité des ordres à ses clients, Robinhood "vend" à des intermédiaires, des "market makers", comme le courtier Citadel, ses volumes d'ordres. Cette pratique de "paiement pour flux d'ordres" est légale aux Etats-Unis (ce n'est pas le cas en France) mais elle est jugée opaque et potentiellement source de conflits d'intérêt.

Lundi dernier, le gendarme de la Bourse de New York a infligé à Robinhood une amende de 30 millions de dollars pour avoir enfreint des lois sur le blanchiment de fonds et la cybersécurité sur son activité dans les cryptomonnaies.

Depuis son introduction en Bourse en juillet 2021, la société a perdu près de 80% de sa capitalisation.

(avec AFP)