La plateforme Coinbase redoute «un hiver des cryptos» et taille dans ses effectifs

La chute des cryptomonnaies frappe de plein fouet les acteurs du secteur. Lundi, la plateforme Binance, numéro un mondial, qui vient d'obtenir en France le statut de Prestataire de Services sur Actifs Numérique, annonce geler les retraits en bitcoins. Mardi, c'est au tour de la plateforme Celsius de provoquer la fureur de ses clients en suspendant toutes les transactions sur ses comptes, compte tenu "des conditions extrêmes du marché".



Le même jour, Coinbase, numéro un aux Etats-Unis, informe le marché d'un vaste plan de suppression de postes, portant sur 18% de ses effectifs, soit 1.100 postes sur un total de 6.000, en raison de "conditions économiques" dégradées mais aussi d'une expansion "trop rapide" de la société. Coinbase fait partie de ces valeurs Tech massacrées en Bourse, après avoir été porté au pinacle lors de son introduction en Bourse en avril 2021. Le titre a ainsi perdu 80% de sa valeur depuis le début de l'année pour un capitalisation de l'ordre de 11 milliards de dollars (tout de même).

Cette «difficile décision» a été prise «pour nous assurer de rester en bonne santé pendant ce ralentissement économique», indique le cofondateur et directeur général de la société, Brian Armstrong. «Il semblerait que nous entrons dans une récession après un boom économique de plus de 10 ans», a-t-il avancé parmi les justifications à ces licenciements massifs. «Une récession pourrait conduire à un autre hiver des cryptos et pourrait durer pendant une période prolongée», a-t-il ajouté.

«Nous avons grandi trop vite»

Coinbase avait déjà prévenu mi-mai que le nombre de ses utilisateurs actifs baissait et le groupe a enregistré une perte nette de 430 millions de dollars au premier trimestre. Aussi, la société estime qu'il est «essentiel de gérer ses dépenses» tant que les marchés reculent, a indiqué, sur le blog de la société, Brian Armstrong en rappelant que la plateforme avait déjà connu plusieurs périodes de forte baisse sur le marché des cryptomonnaies.

Le dirigeant a également fait preuve d'humilité : «nous avons grandi trop vite», avance le directeur général en rappelant que l'entreprise employait 1.250 personnes début 2021, contre plus de 6.000 actuellement. Le groupe ne change pas ses prévisions pour l'ensemble de l'année mais a prévenu que ses résultats seront probablement dans le bas de la fourchette des prévisions. L'action du groupe reculait de 6,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse après avoir déjà chuté de 11,4% lundi. Le secteur de la tech aux États-Unis est actuellement fortement chahuté, de nombreuses start-up annonçant des licenciements tandis que les géants comme Facebook, Amazon ou Uber ont prévenu qu'ils ralentissaient le rythme de leurs recrutements.

Le bitcoin a perdu deux tiers de sa valeur depuis novembre 2021

Plombé par des investisseurs cherchant à protéger leur argent, le bitcoin a ainsi vu son prix chuter de plus de 15% lundi, après avoir perdu les deux tiers de sa valeur depuis novembre. L'ensemble du marché des cryptomonnaies est passé sous le cap symbolique des 1.000 milliards de dollars, contre 3.000 milliards à son plus haut il y a quelques mois. Mais, dans le sillage de marchés boursiers à la peine depuis le début de l'année, cela fait plusieurs mois que les devises virtuelles sont sur la sellette après une fulgurante ascension en 2020 et 2021. Les cryptoactifs sont «les premières victimes de l'aversion au risque des investisseurs, qui s'inquiètent de la spirale de l'inflation» dans le monde, commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, cité par l'AFP.

Encore plus que les autres marchés, les cryptoactifs ont longtemps profité des largesses des banques centrales, qui ont inondé les investisseurs de liquidités depuis le début de la pandémie de Covid-19 pour empêcher l'économie de flancher.Aux Etats-Unis, ils ont également profité des chèques de l'Administration envoyés aux Américains pendant la crise sanitaire. Enfin, l'envol a été alimenté par la venue des investisseurs institutionnels, à partir du printemps/été 2021, à des prix de revient qui avoisinent désormais les cours actuels.